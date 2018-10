Cristiano Ronaldo: "Florentino sólo me veía como una relación de negocios"

Actualizado 29/10/2018 17:01:48 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, ha asegurado que el presidente del Real Madrid le veía únicamente "como una relación de negocios" y que le hizo sentir que ya no era "más indispensable", mientras que tiene claro que aunque "no es una obsesión" ganar un Balón de Oro que cree que se merece, y ha lamentado que su familia esté "aturdida y enfadada" por el supuesto caso de violación en el que se encuentra envuelto.

"Él (Florentino) sólo me veía como una relación de negocios. Lo sé, lo que me decía nunca fue de corazón. En los primeros cuatro o cinco años tuve la sensación de ser 'Cristiano Ronaldo', pero, poco después, el presidente me miró con ojos que no querían decir lo mismo, como si yo no fuera ya nunca más indispensable", expresó Cristiano Ronaldo en una entrevista a la revista 'France Football'.

Este cambio en el máximo mandatario fue clave. "Eso lo que me hizo pensar en marcharme. A veces, miraba las noticias en las que decía que estaba pidiendo irme y hubo un poco de eso, pero la verdad es que siempre tuve la impresión de que el presidente no quería detenerme", admitió.

Además, el de Madeira deja claro que su decisión no estuvo "basada en la marcha de Zidane". "Dicho esto, esto es una de esas pequeñas cosas que me hicieron sentir un poco mejor sobre lo que pensaba sobre la situación en el club", puntualizó.

"Si todo hubiese sido por dinero me habría ido a China, donde habría ganado cinco veces más. No me fui a la Juventus por dinero, ganaba lo mismo en Madrid, si no más, pero la diferencia es que la 'Juve' realmente me quería. Me lo dijeron y me lo dejaron claro", afirmó.

Por otro lado, de cara al próximo Balón de Oro, fue igualmente claro sobre sus opciones. "Lo dije muchas veces, ganar un sexto Balón de Oro no es una obsesión. En mi corazón sé que ya soy uno de los mejores jugadores de la historia. Por supuesto que quiero ganar el sexto, sería una mentira decir lo contrario. Trabajo para eso y creo que me lo merezco", valoró.

Repasando su cambio de club en verano, el portugués subrayó que ha "logrado muchas cosas buenas en Madrid". "Y he pasado momentos increíbles, que siempre recordaré, con compañeros muy valiosos. Los aficionados también. Pero creo que, después de nueve años allí, llegó el momento de cambiar de club y mudarme", dijo.

Además, se mostró sorprendido por la supuesta violación de la que le acusa una mujer, unos hechos que se remontan nueve años atrás en un hotel de Las Vegas. "Le di explicaciones a mi compañera. Mi hijo, Cristiano Jr., es demasiado pequeño para entenderlo. Lo peor es para mi madre y mis hermanas. Están aturdidas y muy enfadadas. Es la primera vez que las veo en ese estado", lamentó.