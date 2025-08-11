El Crystal Palace jugará la Conference League y el Nottingham Forest se queda su plaza en la Europa League

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Crystal Palace ha perdido su recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra su descenso de la Europa League y jugará finalmente esta temporada en la Conference League, mientras que el Nottingham Forest, también de la Premier League inglesa, ocupa esa plaza en la segunda competición continental.

El campeón de la FA Cup y la Community Shield fue descendido a la Conference League por la UEFA el pasado 11 de julio, después de que el organismo rector del fútbol europeo determinara que, desde el 1 de marzo, el empresario estadounidense John Textor tenía control o influencia tanto en el Palace como en el Lyon francés, que también participa en la Europa League.

Ahora, el TAS da la razón a la UEFA y desestima el recurso del Palace. "Como resultado, será admitido para competir en la UEFA Conference League 2025/2026. El recurso buscaba anular la decisión del Órgano de Control Financiero de Clubes de la UEFA del 11 de julio de 2025, que consideró que el Palace y el Lyon incumplían la normativa de multipropiedad", informó.

El TAS determinó que John Textor, fundador de Eagle Football Holdings, tenía acciones en el Palace y el Olympique de Lyon y era miembro de la Junta con influencia decisiva sobre ambos clubes en el momento de la fecha de evaluación de la UEFA. Y también desestimó el argumento del Palace de que recibió un trato injusto en comparación con el Forest y el club francés.

Por tanto, el Crystal Palace será el rival en la Conference League del ganador de la eliminatoria entre el Fredrikstad FK noruego y el FC Midtjylland danés, en un posterior cruce que se disputará el jueves 21 de agosto -la ida en Londres- y el jueves 28, con el pase definitivo a la Fase Liga en juego.