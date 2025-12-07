El Crystal Palace se pone cuarto de la Premier con un cabezazo de Guehi

Crystal Palace, Marc Guehi - John Walton/PA Wire/dpa

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Crystal Palace se colocó cuarto de la Premier este domingo con su victoria (1-2) ante el Fulham en la jornada 15, gracias al tanto definitivo de Marc Guehi en el minuto 87.

El derbi londinense en Craven Cottage se lo quedó el conjunto visitante, que se adelantó dos veces, la primera por medio de Eddie Nketiah a los 20 minutos. Un precioso gol con el exterior de Harry Wilson supuso el empate al descanso y el Fulham rozó la remontada en la reanudación.

Al final, en un saque de esquina puesto por el español Yeremy Pino, Guehi, uno de los nombres propios de este Palace campeón de la FA Cup y la Community Shield, firmó los tres puntos con los que el equipo de Oliver Glasner asalta el 'Top 4' de la tabla.

Además, el sábado dejó el empate entre el Brighton, que sigue cerca de la zona europea, y un West Ham en posiciones de descenso, con los goles de Jarrod Bowen y de un Georginio Rutter que salvó el punto al sur de Inglaterra para los locales en el 91'.