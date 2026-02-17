El CTA avala la decisión de anular el gol de Cubarsí en Copa

Pau Cubarsí marca en el FC Barcelona-Atlético de Madrid de Copa del Rey - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha explicado este martes que la decisión de anular el gol del defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí en el partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid fue "correcta" y que la tardanza en el anuncio del fallo se debió a "un fallo en el sistema de fuera de juego semiautomático", que obligó al "lanzamiento manual de las líneas".

En el minuto 52, con el Barça perdiendo por 4-0, Cubarsí anotó el tanto culé "en posición dudosa", según señaló el CTA en el espacio 'Tiempo de revisión', pero tras más de siete minutos de espera, el árbitro valenciano Juan Martínez Munuera lo anuló. "Siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de esta jugada con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT. Sin embargo, se genera un fallo en el sistema, derivado de un error en el traqueo del balón en el momento del toque de Lewandowski", explicó.

"A esto, y de ahí el excesivo tiempo en la resolución de la jugada, se sumó un error humano del operador de fuera de juego Oro, del proveedor del sistema SAOT, que no abrió el canal adecuado de comunicación para informar de esta incidencia a la sala VOR al cortarse la comunicación. Es decir, los árbitros de VAR no tuvieron la información final que confirmaba el fallo en el SAOT hasta cuatro minutos y tres segundos después del gol. Tras recibir esa información, iniciaron el lanzamiento manual de las líneas de fuera de juego para llevar a cabo la toma de decisión, y después de la citada valoración manual el CTA determina que la jugada está bien arbitrada al existir fuera de juego, que el procedimiento seguido fue el estipulado y que en definitiva la decisión tomada por la sala VOR fue correcta", añadió.

"El CTA quiere recalcar que es uno de los principales perjudicados ante estos errores tecnológicos ajenos totalmente a sus competencias. Cabe recordar que el proveedor tecnológico del SAOT es una empresa ajena a la RFEF y, por ende, al CTA", apuntó.

En esta edición de 'Tiempo de revisión' no se recogen algunas de las polémicas de los últimos días, como el segundo penalti pitado sobre Vinícius en el Real Madrid-Real Sociedad ni el segundo tanto del Girona FC ante el Barça, en el que los de Hansi Flick reclamaron una falta previa sobre Jules Koundé.

En cambio, el CTA sí reconoció gol mal anulado al RC Celta en casa del RCD Espanyol. "El Celta anota un gol que inicialmente se concede. En el chequeo de la fase de ataque, el VAR detecta una posible situación de fuera de juego del propio jugador que marca, por lo que recomienda al árbitro una revisión en el monitor. Tras ver la acción, el árbitro finalmente anula el gol", relató.

"La regla 11, el fuera de juego, explica que un jugador en posición adelantada no será sancionado si recibe el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, lo que implica que el jugador defensor debe tener control corporal pleno. Para el CTA el toque del defensor del Espanyol es juego voluntario, ya que ataca el balón con pleno control corporal. Por tanto, el gol debió subir al marcador", desveló.

Por otra parte, analizó un penalti reclamado por el Sevilla FC sobre Lucien Agoumé en el duelo ante el Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "En una disputa dentro del área del Alavés, el delantero del Sevilla gana la posición y el defensa visitante intenta disputar el balón. Sin llegar a jugarlo, contacta en la parte posterior de la pierna del atacante, que cae al suelo. El árbitro interpreta que el contacto no alcanza el nivel de imprudencia necesario para sancionar penalti y permite continuar el juego", indicó.

"Según las reglas, una falta dentro del área debe sancionarse como penalti solo si existe una acción imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. Para el CTA, la jugada se trata de un contacto normal de fútbol, por lo que entiende que la decisión de campo es correcta. El VAR no interviene al ser correcta la decisión del árbitro", prosiguió.

También calificó de "correcta" la decisión de dar por válido el gol del delantero del Villarreal Georges Mikautadze en el Coliseum de Getafe. "Tras un regate y en un primer remate al palo, el balón vuelve al delantero del Villarreal. En el salto, para realizar la jugada, roza de forma fortuita con su bota la cabeza del portero, ya superado y sin opciones reales de intervenir. El atacante remata y el árbitro concede el gol", describió.

"Los contactos fortuitos, mínimos y sin impacto en la capacidad del rival, no deben sancionarse, solo será infracción si existe imprudencia, temeridad o fuerza excesiva. Para el CTA, la decisión es correcta, ya que el roce es fortuito, leve y sin impacto real en cuanto a la capacidad real del portero para seguir participando en la acción defensiva, el VAR chequea la acción y no interviene al considerar correcta la decisión de campo", manifestó.

Por último, analizó el gol anulado al Espanyol en el Estadio de la Cerámica en la jornada 23. "Tras un centro al área, se produce un forcejeo y el Espanyol logra marcar. El árbitro, al ser una acción muy próxima a gol, retrasa el silbato, y una vez marcado, lo anula por falta en ataque", señaló.

"La regla 12 nos indica que se sanciona las acciones en las que un atacante sujeta o carga ilegalmente dificultando el movimiento del defensor. Para el CTA, existe una carga seguida de un agarrón ostensible de camiseta que elimina al defensor de la acción defensiva. Por tanto, la decisión del árbitro es correcta y el procedimiento realizado se ajusta al protocolo VAR", finalizó.