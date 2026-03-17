El CTA reconoce que "debió anularse" el 1-1 del RCD Mallorca-RCD Espanyol

Archivo - El colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea durante un partido - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) considera que el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea se equivocó al no anular el gol de Pablo Torre en el RCD Mallorca-RCD Espanyol porque "existió" la falta previa de Samú Costa a Urko González y que incluso debería haber habido amonestación.

El programa 'Tiempo de Revisión' del CTA de este martes trató la jugada del 1-1 en el Estadi Mallorca Son Moix, en la que el Espanyol se quejó de que hubo falta previa de Samú Costa sobre Urko González, y que fue por lo que el VAR avisó a Ricardo de Burgos Bengoetxea para, "tras revisar minuciosamente la jugada", le recomendase que lo anulase por falta porque el local "golpea temerariamente en el pie al defensor, sin llegar a tocar el balón".

"El árbitro, tras la revisión en el campo, decide mantener el gol. Para el CTA, la llamada del VAR es correcta, ya que la falta existe e incluso es una acción que debería haber ido acompañada de la sanción disciplinaria de tarjeta amarilla. La decisión final del árbitro es errónea, al desestimar la realidad y el tanto debió anularse", sentencia.

Además, el CTA habla también de la jugada entre Abdel Abqar y Alexander Sorloth en el Atlético de Madrid-Getafe CF, que le costó la expulsión al defensa azulón por un acción, la de pellizcar la zona genital al noruego, una acción que "en tiempos previos al videoarbitraje habría quedado impune".

"El árbitro, con buen criterio, expulsa a visitante y amonesta al local. En la regla 12, referida faltas y conducta incorrecta, en el apartado de infracciones sancionables con expulsión, aparece emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. Para el CTA se trata de un modo de actuar ofensivo y humillante, por tanto, la intervención del VAR, como la decisión final del árbitro, van en la línea de respetar y proteger el buen orden deportivo y tratar de eliminar este tipo de conductas", advierte.

Finalmente, en la Liga F Moeve, en el choque entre la Real Sociedad y el Real Madrid, se habla de la jugada que supuso el penalti y la expulsión de la local Paula Fernández por tocar con la mano el balón e impedir que este entrase y comparando esta jugada con otra de la temporada anterior en un partido del Amorebieta y donde el jugador toco el balón con la mano "de forma deliberada" para evitar el tanto, por lo que fue penalti y expulsión.

Sin embargo, en esta acción en Zubieta, la jugadora de la Real Sociedad "se lanza para interceptar el disparo y el balón le golpea en la pierna y después en el brazo, que lo tiene extendido, elevado por encima del hombro y ocupa espacio indebido evitando un gol". "Es mano punible, pero a diferencia de la anterior, no es deliberada, por lo que la sanción de penalti es correcta, pero a juicio del CTA, la sanción disciplinaria debería de haber sido tarjeta amarilla", puntualizó el comité.