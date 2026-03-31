Cucurella cree que la "inestabilidad" en el Chelsea vino tras el cambio de entrenador

Archivo - El internacional español del Chelsea Marc Cucurella, durante un encuentro. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 31 Mar. (PA Media/dpa/EP) -

El defensa español del Chelsea, Marc Cucurella, admite que "la inestabilidad" que está viviendo actualmente el equipo inglés, eliminado de la Liga de Campeones y sexto en la Premier League, proviene de "decisiones tomadas por el club" como la salida del técnico italiano Enzo Maresca a mitad de temporada.

"Son decisiones tomadas por el club. Si me hubieras preguntado a mí, yo no habría tomado esta decisión", declaró el catalán de 27 años en una entrevista a 'The Athletic' en relación al cambio de entrenador a mitad de temporada por parte del conjunto 'blue'.

Enzo Maresca abandonó Stamford Bridge de mutuo acuerdo el día de Año Nuevo tras romperse su relación con la directiva del club con el que había ganado el Mundial de Clubes y la Conference League. El italiano fue sustituido inicialmente por el entrenador del filial, Calum McFarlane, antes de que el actual técnico, el inglés Liam Rosenior, fuera fichado del Estrasburgo, un club que también es propiedad del magnate del Chelsea, Todd Boehly, y de Clearlake Capital.

El Chelsea solo ha ganado cuatro de sus últimos 12 partidos, quedando eliminado de la Liga de Campeones en los octavos de final tras una sonrojante derrota por 8-2 en el global ante el París Saint-Germain y cayendo al sexto puesto de la Premier League.

Aunque el internacional español tiene claro que "las ideas futbolísticas de Rosenior son buenas", cree que cambiar de entrenador a mitad de temporada ha provocado "inestabilidad". "Para hacer un cambio así, lo mejor es esperar hasta el final de la temporada", subrayó.

"Así se le daría a todo el mundo, a los jugadores y al nuevo entrenador, tiempo para prepararse y tener una pretemporada completa. La inestabilidad que rodea al club proviene de esto, en pocas palabras. Primero tuvimos un entrenador interino, luego un nuevo entrenador, con nuevas ideas y sin tiempo para trabajar en ellas. Es lo que hay", afirmó.

Por otra parte, el de Alella cree que la política de la directiva de acumular talento joven significa que no hay suficiente experiencia en la plantilla para aspirar a los títulos. "Tenemos un buen núcleo de jugadores, la base está ahí, pero para luchar por grandes títulos como la Premier League o la Champions League, se necesita más", añadió.

Y es que señala que fichar solo a jugadores jóvenes "podría complicar el logro de esos objetivos" que se marca el club inglés a principio de temporada. "Contra el PSG, nos faltaron jugadores que hubieran pasado por situaciones así", concluyó el lateral.