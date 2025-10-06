Cultural y Albacete se quedan sin pólvora en el Reino de León

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cultural y Deportiva Leonesa y el Albacete Balompié empataron sin goles (0-0) este lunes en el último partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion, en el que los manchegos resistieron con un jugador menos para salvar un punto que impide al conjunto leonés abandonar los puestos de descenso.

Con una parte para cada equipo en el Reino de León, donde los de Alberto González tuvieron las ocasiones más claras en la primera mitad y el cuadro local dominó más tras el descanso, el partido pudo dar un giro con la expulsión por roja directa de Antonio Puertas en el minuto 73 por una dura entrada sobre Ojeda.

En el minuto 90, una mano providencial de Raúl Lizoain a disparo de Lucas Ribeiro evitó que la 'Cultu' se llevase los tres puntos. De esta manera, el Albacete suma por cuarta jornada consecutiva y alcanza los nueve puntos, solo uno más que un conjunto leonés que marcha antepenúltimo.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 8 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

AD Ceuta FC - SD Eibar 1-0.

-Sábado.

RC Deportivo - UD Almería 1-1.

FC Andorra - CD Leganés 1-2.

SD Huesca - Burgos CF 2-1.

Granada CF - Real Sociedad B 5-2.

-Domingo.

Real Zaragoza - Córdoba CF 0-1.

CD Castellón - Real Sporting 3-1.

Real Racing Club - Málaga CF 3-0.

Real Valladolid - CD Mirandés 1-1.

UD Las Palmas - Cádiz CF 1-0.

-Lunes.

CyD Leonesa - Albacete 0-0.