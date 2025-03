Dani Olmo: "Pedri te lo pone todo en bandeja"

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español del FC Barcelona Dani Olmo asegura que jugar al lado de Pedri es muy fácil porque el canario, compañero suyo tanto vestidos de blaugrana como en la selección, lo pone "todo en bandeja", mientras que sigue flipando con Lamine Yamal y asegura que está en su mejor momento tras haber fichado por el Barça y poder aspirar a todo, también, con España.

Dani Olmo, portada de GQ Hype, asegura a la revista que ahora mismo se entiende mejor que con nadie con Pedri. "Es muy fácil jugar a su lado, además de la calidad que tiene él, a ti te lo pone todo en bandeja. Siempre le digo: 'Si tengo algún problema, te la doy'. Y él me dice lo mismo: 'Yo me giro y te la doy a ti y tú haces el resto'. Así nos la pasamos casi en bucle. Tenemos ese feeling, y dentro del campo también, así que sale solo", reconoció.

Sobre Lamine Yamal, aseguró que en el vestuario también "flipan mucho" con el extremo. "Es otro nivel, es único. Pero debe seguir como hasta ahora, porque es muy joven. De lo que ha conseguido a lo que le espera, le queda un montón. Tiene que seguir con los pies en el suelo y seguir trabajando", apuntó.

Olmo asegura que ha llegado al Barça en el momento "perfecto". "El tiempo ha sido perfecto, también lo fue para irme de Alemania al Barça. Nunca he tenido prisa por nada, siempre he pensado que todo llegaría en su momento y en el lugar en el que debería estar", manifestó el de Terrassa.

Además, se acuerda "perfectamente" de cómo se empezó a fraguar su regreso a 'casa'. "Me llamó mi padre y me dijeron que iba en serio. Yo ya había visto que se estaban interesando, lo que salía cada verano, pero no le daba importancia como en ese, lo sentí diferente. Me acerqué y les dije: 'Parece ser que vienen de verdad'", recordó.

"Había otros equipos interesados, pero el Barça es mi casa y lo tuve claro. Era mi sueño estar donde estoy ahora. Por eso estoy en mi mejor momento vital", recalcó el mediapunta, que ha caído de pie en el Barça de Hansi Flick pese a alguna lesión que le ha impedido jugar más.

"SOY ESPAÑOL Y ASÍ LO HE SENTIDO SIEMPRE"

Dani Olmo, que hizo el paso de juvenil a profesional en Croacia, en el Dinamo Zagreb, pudo haber jugado con Croacia a nivel absoluto pero optó por esperar a la llamada de la selección española absoluta. "Soy español y así lo he sentido siempre. Ellos me querían nacionalizar para el Mundial de 2018. Tal vez me ofrecían más seguridad, pero yo sabía que me iba a llegar la oportunidad de España", explicó.

"Cuando los vi que llegaban a la final contra Francia, me alegré un montón, pero nunca pensé que podría haber estado ahí o que quizás me había equivocado. Había estado con la sub-21 y mi sueño era jugar con España, eso no se puede cambiar por un Mundial", se sinceró Olmo, que ya ha jugado 41 partidos internacionales absolutos con la 'Roja'.

Además, destaca la unión del vestuario nacional, ya desde que buena parte del bloque estaba en la Sub-21. "Éramos un equipo, no había grupos, éramos uno solo en el que todos éramos amigos e íbamos todos a una. Después de las comidas y cenas no se quedaban grupillos, sino todos. Nos dividíamos en dos mesas, pero se abrían, colocábamos las sillas, había debates de todo tipo y en los que participaba todo el equipo", rememoró.