Danjuma perdona y el Oviedo asalta Mestalla

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo ha remontado este lunes al Valencia (1-2) en el último partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, en el que el neerlandés Arnaut Danjuma ejerció de héroe y villano al adelantar al conjunto 'che' en los primeros minutos y fallar un penalti en el 75, antes de que Luka Ilic, que acabó expulsado, y Salomón Rondón, le diesen la vuelta al marcador.

23 horas después de la hora prevista inicialmente para el encuentro, aplazado el lunes por la alerta roja de la AEMET por fuertes lluvias en la provincia de Valencia, los dos equipos se citaron en un Mestalla que tardó muy poco en presenciar el primer gol, que nació en una jugada por banda de Luis Rioja. En el minuto 4, el centrocampista sevillano puso un centro al área y encontró a Danjuma, que remató de tijera para anotar su tercer tanto de esta temporada en el campeonato doméstico.

Poco a poco, los de Carlos Corberán fueron asfixiando al conjunto asturiano y amenazando con ampliar la renta, como en otro disparo de Danjuma que desvió Aarón Escandell y en un chut a las nubes de Javi Guerra, ambas ocasiones antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora.

Aún así, Federico Viñas y Lucas Ahijado respondieron por los ovetenses, y el uruguayo tuvo incluso una oportunidad clarísima superada la primera media hora que cortó José Luis Gayà. La más clara, en cambio, se hizo esperar al último minuto, con Julen Agirrezabala frustrando con una espectacular estirada un zurdazo con rosca de Santiago Colombatto al palo largo.

El partido se convirtió en un correcalles tras el descanso, con oportunidades por ambos bandos, pero todo parecía decantarse cuando el colegiado señaló penalti a favor del conjunto 'che' en el minuto 75 por un codazo de Alberto Reina sobre Mouctar Diakhaby; sin embargo, Aarón adivinó el lanzamiento de Danjuma y evitó el gol.

El guardameta del cuadro asturiano todavía salvó una vez más a su equipo al ganar un mano a mano frente a Lucas Beltrán, antes de que el choque entrase en dos minutos de locura. En el 85, Luka Ilic cazó un rechace en el área y lo aprovechó para hacer el empate, y casi sin tiempo para celebrarlo, tras el saque de centro y recuperación azul, Salomón Rondón estableció el 1-2 definitivo.

La expulsión de Ilic en el minuto 92 por una entrada sobre Diego López y otro mano a mano de Beltrán frustrado por Aarón amenazaron con hacer peligrar los tres puntos de los de Veljko Paunovic, que finalmente pudieron celebrar su segunda victoria del curso y salir de la zona de descenso. Con seis puntos, uno más que el descenso, se quedan a dos de los valencianistas, que enlazan dos jornadas sin ganar.