David Aganzo: "Queremos que se respeten los derechos de los futbolistas, las guerras no les favorecen"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, señaló este lunes que los jugadores son "la parte más importante del mundo del fútbol", al mismo tiempo que pidió un mayor reconocimiento de sus derechos, para evitar "guerras" que no favorecen al mundo del fútbol.

"Los futbolistas son la parte más importante del fútbol. Queremos lo mejor para ellos, hemos negociado tanto con la Liga como con la Federación y el CSD. Queremos que se respeten sus derechos y todo lo demás que sean guerras no favorece al mundo del fútbol", indicó el presidente de la AFE en la primera edición de los Premios AFE celebrada este lunes en Madrid.

Además, Aganzo pidió dejar los "egos" aparte para que se hable del fútbol español "por lo que consigue" y no por otras cuestiones. "Lo que tenemos que mirar es por el bien del futbolista y el tema de los egos dejarlo un poco aparte, para que se hable del fútbol español por lo que consiguen y no por las guerras", afirmó.

El exjugador habló también de la nueva Superliga y, aunque reconoce que "no se puede permitir", señaló que necesitan toda la información. "Opinar sobre algo que no está, es difícil. La Superliga que hablamos, donde solo había equipos de máximo nivel y donde los jugadores tenían que competir más, está claro que no lo podemos permitir. Otra cosa es una Superliga en la que se unan competiciones. Hay que elegir competiciones que sean beneficiosas para todos y en las que futbolistas tengan su descanso para competir en todas", aseveró.

"Con la información que puedo tener actualmente no es lo que queremos, porque no tenemos mucha más información. Nos han hablado de clubes especiales donde no había ni subidas ni bajadas, donde iba a ser muy elitista y nosotros como sindicato lo que hacemos es defender a todos los futbolistas, no solamente a cuatro o cinco. Pero creo que se tienen que tomar las decisiones con toda la información", zanjó.

Por otro lado, Aganzo se mostró ilusionado con la llegada del Mundial de Catar, aunque reconoció que "son fechas difíciles". "Llega en un buen momento, sin esa fatiga de todo el año, aunque son fechas difíciles porque no estamos acostumbradas a ellas, además, el país también es complicado por el tema de como tratan a las mujeres. Queremos un mundial chulo en el que España de una buena imagen y que gane el fútbol", advirtió.

Sobre el propio sindicato, su presidente alabó la labor que desempeñan actualmente en el reconocimiento de los futbolistas y, sobre todo, de sus derechos. "Lo mínimo que podemos hacer por los futbolistas es darles un reconocimiento. Aunque no es la AFE la que se lo da, sino los propios futbolistas. Se tienen que olvidar de esa guerra en la que intentan meter al futbolista y que miren por el deporte", remarcó.

"Estamos en el mejor momento, el fútbol cambia, los futbolistas están muy protegidos y aportamos también al fútbol femenino y a todas las categorías de la federación. A nivel general estamos a un nivel muy alto. Queremos llegar a la excelencia y en muchas de las categorías sabéis las dificultades que hay, pero los futbolistas saben que su sindicato está con ellos", concluyó.