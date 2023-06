David Villa muestra el talento de Paterna en el tercer capítulo de 'OR7GEN'

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

'DAZN' estrena este miércoles el tercer episodio de 'OR7GEN', su serie documental protagonizada por David Villa y que en su recorrido por alguna de las mejores canteras del fútbol nacional hace parada en esta ocasión en Paterna para descubrir el trabajo del Valencia CF, otro de sus exclubes.

Tras examinar el fútbol base del Atlético de Madrid o el de la Masía en los dos anteriores capítulos, el asturiano presenta ahora la academia 'che' para descubrir el 'Gen Paterna' de la mano de algunas leyendas valencianistas como Santi Cañizares, Miguel Ángel Angulo, Pablo Aimar, David Albelda, Vicente Rodríguez, Ricardo Arias o Carlos

Soler.

"No nací valencianista pero, desde el día que llegué aquí, me hizo serlo para siempre. Ser parte de la historia de este grandísimo club y de este estadio es algo muy bonito y una de las mejores cosas que he podido hacer en el fútbol", confiesa Villa, que estuvo en el conjunto blanquinegro entre 2005 y 2010.

Uno de los mitos del club, Ricardo Arias, habla con el exdelantero sobre la pasión de la afición, que "o te mata o te encumbra", mientras que uno de sus excompañeros, Santi Cañizares le advierte que "en Valencia hay un nicho de muchos chicos y chicas que les gusta jugar al fútbol y cuya ilusión es jugar en el Valencia". "En Valencia nunca ha habido carencias de nada, siempre ha habido una materia prima tremenda", remarca el de Puertollano.

En este sentido, el exguardameta realza la figura del actual capitán 'che'. "Yo quiero un Gayà siempre en mi equipo. Un tipo que sale de la cantera, que vive el escudo del Valencia, que tiene una máxima implicación y que no escucha ninguna oferta y se quiere quedar aquí y ser leyenda del Valencia habiendo jugado 500 ó 600 partidos. Siempre quiero jugadores como Gayà", asegura.

Por su parte, Miguel Ángel Angulo recuerda que antes los niños jugaban "en la calle con amigos" y que ahora lo hacen "en una academia con entrenadores profesionales que se dedican a ello". "En todo este puzle hay una pieza clave, el entrenador del equipo. El entrenador del primer equipo es el primero que tiene que confiar en ti", admite.

El argentino Pablo Aimar, que dejó huella en el club, subraya lo "maravilloso" que es el fútbol "como juego" y que tenga valores "hermosos como el compañerismo o la amistad". "No sólo es la foto

en el periódico o los dos millones de seguidores. Tiene otras cosas muy buenas y esas cuestiones, desde la adultez y el sentido común, las transmitimos, y ellos lo entienden y serán traspasadas a otras generaciones", afirma.

Tras este paso por Paterna, David Villa se dirigirá en el cuarto y último capítulo de 'OR7GEN', que se emitirá el miércoles 28 de junio, a su Asturias natal para descubrir la cuna de su talento y la de tantas otras estrellas de LaLiga.