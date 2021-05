DAZN lanza este jueves 'Ronaldo: El Presidente'

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

DAZN, la plataforma global de 'streaming' de deporte, estrena este jueves los dos primeros capítulos de la serie que repasa la experiencia del exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario como presidente del Real Valladolid.

'Ronaldo: El Presidente' es un nuevo 'DAZN Originals' que narra las vivencias de 'El Fenómeno' desde su llegada al club blanquivioleta como máximo accionista e incluye la participación de otras grandes figuras del mundo del fútbol. Además, consta de otro cuatro episodios: 'Consejos' (24 de mayo), 'Se abre el mercado' (27 de mayo), 'Viejos amigos' (1 de junio) y '11 finales' (3 de junio).

El primer capítulo de esta serie se titula 'El inicio' y se remonta al origen de la pasión que siempre ha sentido Ronaldo por el fútbol, un deporte gracias al cual ha aprendido cosas que no aprendería "nunca en una universidad", segúnn sus palabras.

"Yo compré el club con dinero de mi bolsillo, no hay ninguna inversión externa, no hay ningún fondo de inversión, no tengo socios. Es un proyecto mío y me encanta que sea así", afirma el bicampeón del mundo sobre su acceso al Valladolid.

Estos primeros 50 minutos recorren la primera gira del equipo por Europa, los partidos más emocionantes de la temporada 2018/2019, la

celebración de su triunfo en Ibiza y los detalles más personales de la etapa de Ronaldo en el Real Madrid, con el que mantiene "una relación con muy bonita". "Sobre todo con Florentino, que es un gran amigo y he aprendido mucho de él", admite.

El segundo capítulo lleva el título de 'El escándalo' y se centra en la aparición del 'Caso Oikos' de amaño de partidos y en el que jugadores del Valladolid como Borja Fernández fueron acusados por su presunta participación. También aparecen las opiniones de compañeros de Ronaldo en su carrera como el guardameta brasileño Dida, Pep Guardiola o Roberto Carlos.