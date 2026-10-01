Decathlon consolida la presencia de sus balones Kipsta en el fútbol de élite con el lanzamiento de Le Classique. - KIPSTA

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca especialista en fútbol de Decathlon, Kipsta, ha consolidado su presencia en la élite del fútbol mediante la provisión de sus balones oficiales en competiciones internacionales con la Liga Europa y Conference League, y con el reciente lanzamiento del modelo 'Le Classique', diseñado para el histórico enfrentamiento entre el PSG y el Olympique de Marsella.

Según ha recordado la compañía, los balones oficiales de la marca están presentes en la Liga Europa y Conference League de la UEFA hasta el final de la temporada 2026-27. Asimismo, esta trayectoria se ha sumado a su presencia en torneos como la Ligue 1 y la Ligue 2 en Francia, la Belgian Pro League y la Copa Intercontinental de fútbol sala.

Con motivo de la alianza iniciada hace cuatro años con la competición francesa, Kipsta ha creado una colección especial de cinco balones para encuentros destacados de la temporada. Entre estas creaciones ha destacado el modelo de 'Le Classique', estrenado este pasado fin de semana con un diseño inspirado en ambos clubes y con un precio fijado en 79,99 euros.

La firma ha explicado que el desarrollo de sus esféricos de alto rendimiento requiere procesos de prueba y ajustes técnicos antes de llegar a los estadios profesionales. Los balones de nivel profesional disponen de la certificación FIFA y han sido fabricados mediante tecnologías como el termosellado, orientado a mejorar la esfericidad, la durabilidad y la estabilidad de la trayectoria durante el juego.

Asimismo, la propuesta de Kipsta ha buscado trasladar la calidad y la tecnología concebidas para el alto rendimiento a futbolistas de todos los niveles. De este modo, la marca ha puesto a disposición de los usuarios esféricos desarrollados para acompañar a los jugadores en cada etapa de su carrera, completando su catálogo con modelos como el balón de fútbol sala, disponible a 29,99 euros, y los balones oficiales de las competiciones europeas de la UEFA a 79,99 euros.