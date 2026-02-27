Deco: "Podemos superar a cualquiera pero estando a nuestro nivel"

Archivo - Deco, director deportivo del FC Barcelona - FCB - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de fútbol del FC Barcelona, Deco, aseguró este viernes tras el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones que el equipo blaugrana deberá ofrecer "un gran nivel" para superar al Newcastle, rival que le ha correspondido en la eliminatoria, con el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou.

"Si somos capaces de estar a un gran nivel, podemos superar a cualquiera, pero tenemos que estar a este nivel", afirmó en declaraciones a Movistar+ tras el sorteo, celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Además, cree que es una "ventaja" poder jugar el duelo de vuelta en el Spotify Camp Nou, que podría contar ya con la licencia para tener 60.000 espectadores. "Eso es una ventaja, pero claro, la ventaja desde que el primer partido va a ganar con seriedad y con densidad", apuntó.

"Nosotros no escogemos adversarios, no hemos dicho esto en ningún momento públicamente. No hay ninguna palabra de ningún miembro del Barcelona ni de los jugadores. Respetamos los sorteos y sabemos que nos puede tocar cualquiera", señaló sobre el haber evitado al PSG.

El exjugador portugués reconoció que, entre las opciones posibles, había "dos equipos muy distintos pero con sus dificultades" y calificó al conjunto inglés como "un equipo duro" y su estadio como "un campo complicado", donde el Barça ya ha sufrido. "Hemos ganado allí, pero hemos sufrido bastante. Vamos a ver qué pasa", apuntó.

Sobre el precedente ante el Paris Saint-Germain, vigente campeón y finalmente evitado en el cruce, Deco recordó que el Barça firmó "un muy buen partido" pese a no lograr la victoria. "A este nivel los detalles marcan la diferencia", señaló, antes de destacar que frente al Newcastle completaron "uno de los mejores partidos de la temporada", especialmente en una primera parte "muy buena", aunque admitió que tras el descanso el rendimiento bajó.

Cuestionado por la posibilidad de un hipotético cruce posterior frente al Atlético de Madrid, con el que ya se ha medido esta temporada y al que aún debe enfrentarse en Liga y Copa, Deco subrayó que el calendario es exigente. "Tenemos todavía Copa y un partido de Liga con el Atlético. Si se diera, serían cuatro partidos más además de los dos que ya hemos jugado. Sería un año con muchísimos enfrentamientos", comentó.

En todo caso, pidió prudencia. "A este nivel es difícil para todos. Sabemos que la gente opina por los nombres y por la dificultad de los clubes, pero el cuadro es complicado para todos. Hemos venido a ver el sorteo, ya sabemos lo que nos puede tocar y ahora hay que prepararse para el partido del sábado", manifestó.

Por último, sobre la lesión de Frenkie de Jong, explicó que los plazos habituales en este tipo de dolencias oscilan entre "tres y cinco semanas", en función de la recuperación. "Normalmente no suele ser mucho menos que eso. Creo que difícilmente volverá antes del parón, pero aún no lo sabemos", concluyó.