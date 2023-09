Deco: "Sin trabajo esto no funciona, no se llega al éxito por casualidad"

"La transición del Barça ganador no se hizo bien y por eso estamos tanto tiempo sin ganar"



El nuevo director deportivo del FC Barcelona, Deco, prometió trabajo duro tanto de él como del organigrama deportivo que de él pende para llegar a los objetivos del club, que pasan por ganar títulos, y añadió que sin constancia ni trabajo "no se llega al éxito".

"La estructura sobre el papel es muy bonita pero lo que importa es el trabajo. Y si no estamos pendientes del trabajo y del día a día, esto no va a funcionar. Porque no se llega por casualidad al éxito", aseguró en rueda de prensa durante su presentación y la del organigrama deportivo.

Deco considera que últimamente se han hecho cosas importantes desde el club. "El 'staff' ha hecho maravillas --por lesiones y plantilla corta-- y nunca se ha quejado, nunca han reclamado ni alzado los brazos. Necesitamos trabajo, respeto entre todos y saber que en dificultades estaremos listos para trabajar. Hay que hablar poco y trabajar mucho", resumió.

Por todo ello, los objetivos que se marca son ambiciosos. "En el Barça el objetivo es siempre ganar. Espero que, dentro de lo que hemos hecho, hemos intentado tener una plantilla equilibrada y competitiva, ordenada, con el objetivo de siempre de ganar porque no hay otro", destacó.

Y desea llegar a esos éxitos a través de un buen fútbol. "Si no jugara como el Barça no hubiera soñado con jugar en el Barça. Mi deseo y mi estilo es ganar, es jugar bien, con calidad y posesión, pero con la filosofía de ganar y ganar jugando bien", aportó.

Con esta premisa se presenta de nuevo Deco en Barcelona, tras ser jugador destacado entre 2004 y 2008. "Estar aquí pone la piel de gallina. De pequeño soñaba jugar con el Barça y no imaginaba que lo lograría pero trabajé por ello. Volver aquí no ha sido una decisión fácil porque dejo atrás cosas que he creado, como una empresa sólida en la que dejo empleados. Pero podía tomar esta decisión, este era el momento, y estar en el Barça otra vez es una responsabilidad muy grande y lo sé", comentó sobre el por qué de su llegada.

"También sé que es un proyecto que ilusiona. Estábamos siempre en contacto con el presidente Laporta, desde que ganó. Algunas veces me hizo caso, otras no. Pero cuando apostó por Xavi estuve de acuerdo, porque le veía como entrenador cuando era jugador. Xavi nos da tiempo para hacer un equipo, por su carácter y forma de pensar", añadió.

Además, elogió el momento actual del club. "Desde que Laporta llegó a la presidencia ha habido momentos de no parar, de no tener tiempo para nada. Ahora estamos en un momento distinto, con una plantilla competitiva. Es bonito ver que hemos logrado estar otra vez donde el club merece estar. Es un orgullo estar aquí, me gusta trabajar y por eso acepté este desafío", reiteró.

No se olvidó de agradecer el trabajo hecho a Jordi Cruyff y a Mateu Alemany. Además, de Alemany (su predecesor) aseguró haber aprendido. "Los últimos meses, con Jordi y con Mateu, trabajé bien porque son gente de fútbol. Con Mateu hemos aprendido bastante el uno del otro, es un profesional al que le tengo un respeto enorme por su forma de ayudar al club. Ha tomado la decisión de seguir su camino y el club tenía que dar una respuesta, y por eso estoy aquí", explicó.

A nivel personal, aseguró estar "contento". "En los últimos meses avanzamos con cosas importantes como en la formación. El club trae a gente de fútbol, ilusionada por el proyecto y que quiere sumar, como Bojan o Rafa Márquez. Se avanza para tener estabilidad, tenemos una plantilla equilibrada y competitiva", celebró.

"Este año se ha hecho equilibrio en la plantilla, un equilibrio justo para tener una plantilla competitiva, lo que quería el míster. Además se ha bajado bastante la masa salarial. No es fácil dar salida a Busquets, Piqué o Jordi Alba que son historia del club. Pero mi sensación es que se está yendo por el buen camino", aportó en este sentido, sobre el trabajo hecho en el mercado de verano.

Eso sí, para llegar al objetivo de los títulos también pidió tiempo para trabajar y dejar del todo atrás la etapa anterior a la llegada a la presidencia de Joan Laporta. "El Barça ha sido equipo ganador, ha tenido para mí los mejores años después de mi salida y de 'Ronnie' con los Xavi, Iniesta, Messi, 'Busi'.... Marcó una era. A nivel de club las transiciones son difíciles y si no las haces bien tardas más en recuperarte. Los equipos no son eternos, ya nos gustaría a Xavi y a mí seguir jugando. Desde fuera opino que las transiciones no se hicieron bien y por eso estamos tanto tiempo sin ganar", manifestó.

BOJAN, NOVEDAD EN EL ORGANIGRAMA DEPORTIVO

Deco lidera, como director del área de fútbol, el nuevo organigrama deportivo que tiene como principal novedad al exfutbolista Bojan Krkic, que ejercerá de coordinador del área de fútbol y estará pendiente de los jugadores cedidos y de los vendidos con opción de recompra, además de coordinarse con Xavi y el resto de técnicos.

"Bojan es más que un coordinador del área de fútbol. Es jugador de la Masia, a la que conoce. Y sabemos que para los jugadores que suben, no es algo tranquilo. Bojan fue una estrella precoz y ha disfrutado y sufrido. Muchas personas le tienen cariño aquí y puede aportar mucho. Nos ayudará con la Masia y en el seguimiento de jugadores jóvenes de calidad, a los que habrá que cuidar para que tengan tranquilidad", valoró Deco.

"El mercado está agresivo, hay clubes con potencial económico que pagan traspasos absurdos. Nosotros hemos hecho incorporaciones necesarias. Jugadores que no contaban para el míster salen con opción de recompra, y Bojan estará pendiente de ellos. Xavi ya le ha preguntado por ellos", añadió.