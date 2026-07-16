El defensa argelino Aïssa Mandi ficha por el Levante UD

Archivo - El defensa argelino Aissa Mandi con el Lille OSC en el partido contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central argelino Aïssa Mandi fichó este jueves por el Levante UD firmando un contrato hasta 2028, después de haber jugado con su país el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 donde llegó hasta los dieciseisavos de final del torneo como titular, según ha comunicado la entidad valenciana.

Mandi llegó a un acuerdo con el Levante UD para convertirse en la nueva incorporación de la zaga 'granota' hasta la temporada 2027-28, después de que expirar su contrato con el Lille el pasado 30 de junio, y tras 40 encuentros, repartidos entre la Ligue1 (29) y Liga Europa (11) en la pasada temporada.

El zaguero jugó este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 con Argelia, en el que compartió grupo con la vigente campeona Argentina, siendo titular indiscutible en todos los partidos hasta los dieciseisavos de final contra Suiza.

El futbolista veterano dispone de una amplia experiencia en LaLiga EA Sports, en la que vistió la camiseta del Real Betis de 2016 a 2021. Posteriormente, firmó por el Villarreal CF hasta 2024, club en el que compitió en la Liga de Campeones y la Liga Europa.