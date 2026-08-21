El delantero del Cagliari Yael Trepy sale de la UCI tras un accidente en una piscina

El futbolista del Cagliari Yael Trepy y el entrenador, Fabio Pisacane, en el hospital. - Europa Press/Contacto/Luigi Canu

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Cagliari Yael Trepy ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santissima Annunziata de Sassari tras sufrir un accidente en una piscina, según informó el club de la Serie A en un comunicado este viernes.

"La evolución clínica de Yael Trepy sigue siendo positiva; ayer fue trasladado de la UCI del Hospital Santissima Annunziata de Sassari al Departamento de Neumología de las Clínicas Universitarias de Viale San Pietro, donde continuará su tratamiento y la monitorización de su estado respiratorio", informó el Cagliari en su página web.

Este traslado ha sido posible porque el jugador se ha mantenido "clínicamente estable, sin necesidad de continuar en cuidados intensivos", según explicó Stefania Milia, directora de la UCI del hospital. "Ayer comenzó ejercicios de movilización con el fisioterapeuta y, por la tarde, fue trasladado a Neumología para proseguir con su tratamiento", agregó.

Antes de abandonar la unidad, Trepy, de 20 años, quiso mostrar su agradecimiento al equipo médico que lo atendió durante los días más críticos de su hospitalización, y obsequió al personal sanitario con camisetas del Cagliari personalizadas con su nombre.

Trepy sufrió un accidente en la piscina de una villa de Costa Esmeralda durante el fin de semana. La agencia de noticias ANSA informó de que el jugador no sabe nadar y se vio arrastrado hacia la parte más profunda de la piscina. Al parecer, fue rescatado del agua y trasladado al hospital en helicóptero. Se le indujo un coma, del que despertó hace unos días.