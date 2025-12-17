Dembélé ganó el The Best con 11 puntos de ventaja sobre Lamine Yamal

Archivo - Ousmane Dembélé y Lamine Yamal - AFP7/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El francés Ousmane Dembélé conquistó el Premio The Best de la FIFA con 50 puntos, superando en 11 al delantero español del FC Barcelona Lamine Yamal (39) y en 15 al atacante francés del Real Madrid Kylian Mbappé (35), según ha desvelado este martes el organismo rector del fútbol mundial.

El jugador del Paris Saint-Germain, que hace unos meses también alzó el Balón de Oro, obtuvo 547 puntos de los seleccionadores nacionales, 691 puntos de los capitanes de las selecciones, 696 de los periodistas y 714.398 de los aficionados, consiguiendo una puntuación final de 50. Cada uno de los votantes otorga cinco puntos a su candidato favorito, tres al segundo y uno al tercero.

Por su parte, Lamine Yamal reunió 240 puntos de los entrenadores, por 204 de Mbappé; 224 de los capitanes, por 226 del francés; 257 de los periodistas, por 101; y 658.053 de los fans, por 675.334. El resultado final fue de 39 puntos para el español y 35 para el galo.

Tras ellos terminó el defensa marroquí del PSG Achraf Hakimi (31) y el brasileño del Barça Raphinha (29) concluyó quinto. El delantero egipcio del Liverpool Mohamed Salah (24), el centrocampista portugués del Paris Saint-Germain Vitinha (22), el inglés del Bayern Múnich Harry Kane (14), el portugués del PSG Nuno Mendes (13), el centrocampista español del FC Barcelona Pedri (12) y el inglés del Chelsea Cole Palmer (7) completaron el 'Top 10'.

El capitán español Unai Simón votó con cinco puntos a su compañero Lamine Yamal, seguido de Pedri y de Nuno Mendes, mientras que el seleccionador Luis de la Fuente se inclinó primero por Pedri y completó la terna con Lamine Yamal y Mbappé.

El argentino Leo Messi, como capitán de la albiceleste, votó a su excompañero en el Barça Ousmane Dembélé, a Kylian Mbappé y a Lamine Yamal, en ese orden, mientras que Robert Lewandowski, que lleva el brazalete en Polonia, dio los cinco puntos a su colega azulgrana Lamine Yamal, seguido de los también culés Raphinha y Pedri.

Por su parte, el italiano Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, dio sus votos a Dembélé, Raphinha y Mbappé, y los españoles Roberto Martínez (Portugal) y Julen Lopetegui (Catar) se inclinaron por Nuno Mendes, Vitinha y Lamine Yamal y por Vitinha, Lamine Yamal y Pedri, respectivamente.

Los ganadores de los Premios The Best se decidieron por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.