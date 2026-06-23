El Deportivo adapta su nombre oficial y ya es de 'A Coruña'

Archivo - Escudo del RC Deportivo - RC DEPORTIVO - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General Extraordinaria del RC Deportivo ha aprobado este martes la adecuación de su denominación social a 'A Coruña', modificando el anterior 'La Coruña' para adaptarlo al topónimo oficial de la ciudad, todo tras una consulta vinculante a sus abonados accionistas.

En primera convocatoria y con presencia de notario, la Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad gallega aprobó la adecuación de la denominación social del club a las disposiciones de la Ley 2/1998, que establece la obligación de utilizar la denominación 'A Coruña' para referirse al topónimo de la ciudad.

La Junta contó con la participación de accionistas que representaban el 99,864% del capital social. Todos los acuerdos sometidos a votación fueron aprobados por unanimidad de los accionistas presentes, conforme al orden del día publicado en la página web corporativa del club el pasado 22 de mayo de 2026.

En este sentido, el punto principal de la sesión fue la información sobre el resultado de la consulta vinculante realizada a los abonados del Club entre los días 17 y 21 de junio, en la que se les preguntó si el RC Deportivo debía pasar de ser 'de La Coruña' a 'de A Coruña'.

La consulta contó con una participación del 55,96% sobre el censo de abonados con derecho a voto y arrojó un resultado favorable a la modificación en un porcentaje superior al 79,41% de los votos válidamente emitidos. La Junta fue informada del resultado de la consulta y a continuación tomó la decisión de modificar la denominación social del club. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta.

"Con esta decisión, el RC Deportivo avanza en la adecuación formal de su denominación social al marco legal vigente y culmina un proceso desarrollado con participación de los abonados, garantías societarias y pleno respaldo accionarial", señaló la entidad coruñesa.