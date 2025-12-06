Deportivo Alavés - Real Sociedad: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Deportivo Alavés y la Real Sociedad se miden en un derbi vasco en el Estadio de Mendizorrotza en busca de sumar tres puntos que les permitan coger distancia con un descenso que ambos ven todavía cercano.

POSIBLES ALINEACIONES

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Calebe, Guevara, Suárez, Rebbach; Ibáñez y Boyé.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Elustondo, Sergio Gómez; Kubo, Gorrotxa, Soler, Barrenetxea; Brais y Guedes.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Alavés y Real Sociedad de la jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 6 de diciembre a las 16.15 horas en el estadio de Mendizorroza.

DÓNDE VER

El duelo entre los babazorros y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.