El Deportivo mantiene el invicto con Yeremay pero abre el liderato

Huesca, Leganés y Granada ganaron este sábado

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo de La Coruña empató (1-1) contra la UD Almería este sábado en la octava jornada de LaLiga Hypermotion y salvó su condición de invicto, aunque puso en juego el liderato de Segunda a falta de que termine el fin de semana, mientras que el Huesca se puso quinto con un 2-1 sobre el Burgos.

Un golazo de Yeremay Hernández, desde lejos y directo a la escuadra, pasada la hora de encuentro, igualó el tanto de Federico Bonini para el Almería en el primer tiempo. Ambos equipos pelearon con calidad y ocasiones en Riazor, demostrando que quieren ser aspirantes al ascenso, con los andaluces en séptima plaza.

En el tramo final, el conjunto visitante amenazó más, pero el Deportivo salvó su condición de invicto. Con todo, el equipo gallego, con 16 puntos, puede perder la cabeza de la Liga este domingo. El Andorra pudo asaltar el liderato este mismo sábado, pero cayó con el Leganés (1-2), derrota que le deja en 14 puntos.

El Principado vio asaltado su feudo por primera vez con dos golazos del 'Lega' en el inicio del segundo tiempo, Duk, increíble golpeo de falta, y Naim. El equipo madrileño reaccionó a la zona baja de la tabla como escapó el Granada con una tremenda goleada a la Real Sociedad B, con los cinco goles en la primera hora en Los Cármenes (5-2). El cuadro nazarí deja atrás su crisis.

Por su parte, en un duelo directo por el 'Top 6', el Huesca se impuso al Burgos con el gol ganador de Samuel Ntamack en el minuto 94 en El Alcoraz. Una vez más, el cuadro oscense se apuntó el triunfo en los últimos instantes ante su público, y el Huesca supera al equipo castellano en la tabla con 13 puntos.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 8 DE LALIGA HYPERMOTION:

Viernes 03.

AD Ceuta FC - SD Eibar 1-0.

Sábado 04.

RC Deportivo - UD Almería 1-1.

FC Andorra - CD Leganés 1-2.

SD Huesca - Burgos CF 2-1.

Granada CF - Real Sociedad B 5-2.

Domingo 05.

Real Zaragoza - Córdoba CF 14.00 horas.

CD Castellón - Real Sporting 16.15 horas.

Real Racing Club - Málaga CF 18.30 horas.

Real Valladolid - CD Mirandés 18.30 horas.

UD Las Palmas - Cádiz CF 21.00 horas.

Lunes 06.

Cultural y Deportiva Leonesa - Albacete BP 20.30 horas.