Derbi para subir el ánimo en Arabia

Archivo - El delantero brasileño Vinícius Júnior (Real Madrid CF), ante el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports 2025-26. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan en Yeda (Arabia Saudí) este jueves (20.00/Movistar+) en las semifinales de la Supercopa de España, un derbi que servirá de test para los blancos, lejos de su mejor nivel y con la sensible baja de Kylian Mbappé, mientras los rojiblancos han demostrado ser un duro escollo para sus vecinos y buscan su segunda final en el torneo en 11 años.

El King Abdullah de Yeda será el escenario de un siempre intenso derbi entre Real Madrid y Atlético, que se encuentran a dos partidos de levantar un trofeo que sería balsámico en ambos bandos. En el conjunto merengue, pese a llegar inmerso en una serie de cuatro triunfos seguidos, hay sensación de que el proyecto liderado por Xabi Alonso pasa un examen en Arabia que puede ser definitivo.

El equipo madridista tiene en la Supercopa mucho que ganar, porque conquistar el primer título en juego de la temporada supondría un impulso, después de semanas de dudas alrededor del estilo y el juego y esa sensación de vivir siempre entre la espada y la pared. Pero también tiene mucho que perder, porque, según de qué manera, volver sin el trofeo podría condenar a los blancos, de nuevo, al pozo anímico y de fútbol de los últimos meses.

Esa espiral de malas sensaciones de la que no parecen alejarse comenzó en la era Xabi Alonso, precisamente, con el rapapolvo que se llevaron los madridistas en el derbi de Liga en el Riyadh Air Metropolitano, en el que el Atlético de Madrid goleó (5-2) a su rival, que sufría la primera derrota del curso.

Y es que el conjunto rojiblanco es un duro escollo para los merengues en los últimos años. De hecho, los blancos solo han ganado uno de los últimos siete derbis disputados, aunque ahí está el pase a cuartos de final de la Champions de la pasada temporada por penaltis en el Metropolitano. Diego Pablo Simeone suele dar con la tecla en este tipo de encuentros, en los que el equipo colchonero siempre se crece, aunque en esta competición solo ha ganado a su máximo rival en una ocasión, en 2014.

Hace un mes, el Atlético atravesó un bache importante provocado por sus derrotas a domicilio ante FC Barcelona (3-1) y Athletic Club (1-0), pero los pupilos de Simeone dieron un golpe en la mesa en Eindhoven, ganando (2-3) al PSV en su primer triunfo como visitante en Champions. Desde entonces, cinco partidos sin perder con cuatro victorias y un empate, este el más reciente (1-1) ante la Real Sociedad en Anoeta, un resultado que frenó sus aspiraciones ligueras, ahora a 11 puntos del líder.

Algunas de las claves del encuentro estarán en la intensidad y el ritmo que ambos equipos impriman desde el inicio, un factor que suele ser favorable a los rojiblancos, aunque también hay aspectos importantes puramente deportivos. El más significativo, la ausencia de Mbappé por lesión. Sin el francés, que ni siquiera ha viajado, la figura de Gonzalo García emerge con fuerza, más si cabe después de su 'triplete' ante el Real Betis en el triunfo contundente por 5-1 de este domingo.

Con Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold lejos de su mejor nivel, el lateral derecho será para Fede Valverde o Raúl Asencio, dependiendo de que Dean Huijsen es titular o no en el eje de la zaga. También deben dar un paso adelante Jude Bellingham, que no ha marcado al Atleti en 8 derbis, y Vinícius Júnior, que suma ya tres meses sin marcar y solo ha celebrado un tanto, hace casi 3 años, en 18 encuentros ante los rojiblancos.

Mientras que en el Atlético de Madrid, sin Pablo Barrios por lesión, la gran incógnita es la demarcación que ocupará Marcos Llorente: en el lateral derecho, desplazando a Marc Pubill al eje de la defensa como hasta ahora, o como acompañante de Koke, que se convertirá en el jugador que más derbis (44) ha disputado en la historia. Arriba, repetirá la fórmula que funcionó en el Metropolitano, con un Alex Sorloth enchufado y un Julián Álvarez que solo ha convertido un gol en los últimos siete encuentros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Giménez, Le Normand, Hancko; Simeone, Koke, Llorente, Baena; Sorloth y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Catalán).

--ESTADIO: King Abdullah Sports City (Yeda).

--HORA: 20.00/Movistar+.