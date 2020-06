Despedidas, revancha, historia e ilusión dan brillo a la final del fútbol sala nacional

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Inter y el Viña Albali Valdepeñas se jugarán este martes en el Fernando Martín Carpena de Málaga (15.30 horas) el título de campeón de la Primera División del fútbol sala español, un partido con sabor a revancha y que mide al equipo más laureado contra la revelación del año, con el añadido de otros muchos alicientes como el último 'partido' del estelar Ricardinho en España.

El 'playoff' exprés diseñado por la RFEF para decidir la máxima categoría del fútbol sala español ha dejado emoción, sorpresas y una final por la que no apostaban demasiados, pero que pese a todo reunirá al conjunto que marchaba primero en la Liga Regular antes del parón y al tercero.

Tino Pérez, técnico interista, fue muy crítico sobre este formato, al que calificó incluso de "esperpento", pero a la hora de la verdad, su equipo ha competido haciendo honor a su historia y se ha clasificado para pelear por su decimocuarto trofeo liguero con cierta solvencia.

Por su parte, David Ramos, entrenador del equipo manchego, advirtió que el modelo de torneo les daba una oportunidad y la han aprovechado al máximo tras estar contra las cuerdas en cuartos frente a Osasuna Magna para plantarse en su primera final de Liga con la esperanza de volver a llevar el título a Castilla-La Mancha, algo que no sucede desde la época del CLM-Talavera, campeón en 1997, curiosamente con Tino Pérez en el banquillo.

No será, sin embargo, una cita nueva para el Viña Albali Valdepeñas, que ya sorprendió a todos hace más de tres meses en el mismo Martín Carpena con la final de la Copa de España, donde no pudo con el Barça (4-3). Sí derrotó al Movistar Inter en las semifinales (3-2), todo un aviso para el conjunto madrileño, que buscará revancha para retomar la senda del éxito que abandonó el año pasado y asegurarse volver a jugar el año que viene la Liga de Campeones ya que el subcampeón quedará a la espera de lo que hagan el Barça o ElPozo Murcia en la 'Final Four' de octubre.

La presión, sin embargo, por historia, recae en los de Tino Pérez, y esa puede ser de nuevo un arma a jugar por los de David Ramos, que parecen tener tomada la medida a su rival, contra el que tampoco perdieron en su único choque liguero, en el Jorge Garbajosa, donde hubo empate a un gol, con tantos de Gadeia y de Rafael Rato, un ex que quiere aportar su veteranía y volver a amargar su antiguo equipo.

Gadeia, en cambio, ya no está como amenaza tras dejar un club que, por lo visto en los dos primeros partidos, tampoco contará con el concurso de Ricardinho. El portugués, al que ni siquiera se le ha visto implicado, tiene complicado poder despedirse en la pista de un Movistar Inter en el que lleva desde 2013 y clave del último gran ciclo del equipo. Sí liderará a los de Tino Pérez su capitán, Carlos Ortiz, otro de los muchos que se va al final de temporada, al mismo equipo que el 'crack' luso, y después de más de una década en sus filas.