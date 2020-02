Deyna Castellanos: "Futbolísticamente puedo ayudar mucho al Atlético"

Publicado 05/02/2020 11:59:29 CET

La delantera venezolana Deyna Castellanos tiene claro que ha cumplido "un sueño" con su fichaje en este pasado mercado invernal por parte del Atlético de Madrid, un equipo en el que espera dar "lo mejor" de ella para marcar "muchos goles" y conseguir "muchos títulos", reconociendo que "futbolísticamente" puede "ayudar mucho" a las de Dani González.

"Estoy muy contenta de estar aquí, me estoy adaptando muy bien. Estoy muy a gusto con mis compañeras, con el cuerpo técnico, me lo están haciendo todo muy fácil. En esta nueva época espero disfrutarlo al máximo porque estar aquí es un sueño para mí. Espero marcar muchos goles y tenemos la Supercopa, la Champions... Ojalá pueda ganar muchos títulos con el equipo", afirmó en declaraciones a Europa Press tras acudir a la presentación del patrocinio al equipo de Clínica Dorsia.

La delantera dio su salto a Europa con el fichaje por el conjunto colchonero, procedente de la Universidad Estatal de Florida, y con 20 años ya es goleadora récord en Mundiales Sub-17, en Campeonatos Sudamericanos y en los Juegos Olímpicos de la Juventud, además de haber sido finalista en los premios The Best y Puskas de la FIFA.

"He llegado a una liga profesional, donde el ritmo es mucho más rápido que en los Estados Unidos, donde es todo mucho más técnico y hay jugadores de clase mundial y con un estilo mucho más atractivo. Una de las cosas que más me gusta del Atlético es la afición, me ha parecido excelente el cariño que da, lo disfruto mucho. También los valores que tiene", recalcó.

El fichaje de la jugadora venezolana por el Atlético dejó uno de las noticias más mediáticas del mercado después de que se le relacionara con el CD Tacón o incluso con el Barça, aunque ella tenía "claro" que quería ser colchonera. "A mí me hacía mucha gracia porque la gente no sé de donde sacaba toda esa información de mis fichajes, al final por supuesto eran erróneos", aclaró.

La delantera tan solo ha jugado 52 minutos por ahora, en tres partidos en los que Dani González le ha dejado hueco en la segunda mitad, por lo que espera ir teniendo "más tiempo", y conseguir una pronta "titularidad". "Ya se irá viendo, puede que sea titular en la Supercopa, ojalá el gol, veremos", señaló de cara a esa semifinal de este jueves ante el FC Barcelona del torneo que acoge Salamanca desde este miércoles.

"Nosotras ahora no estamos lejos de liderato y tenemos nuestros objetivos muy claros, el cómo estamos en la Liga no significa que todo está perdido", adviritó. "Yo me defino como una jugadora a la que le gusta aprender y creo que puedo aportar el hecho de que soy una jugadora que viene externa a todo lo que puede haber sucedido y que futbolísticamente puedo ayudar mucho", reconoció la delantera.

Además, la venezolana relató sus primeras andaduras en el mundo del fútbol, en el que empezó acompañando a su hermano a los entrenamientos. "Yo le acompañaba a jugar y siempre me ponía a correr y a chutar balones. Un día un entrenador me vio y le comentó a mis padres que me metieran a jugar al fútbol", explicó.

Finalmente, a pesar de no haberse "enterado muy bien del tema", Castellanos espera que se "solucione pronto" el acuerdo sobre un Convenio Colectivo para las jugadoras, y considera que, aunque el fútbol femenino "está creciendo", "todavía le queda mucho por mejorar".

Deyna Castellanos realizó estas declaraciones tras acudir la pasada semana a la presentación como nuevo patrocinador del Atlético de Madrid de Clínicas Dorsia, que dará a las jugadoras rojiblancas un plan de bienestar personalizado.