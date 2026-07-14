La DFB se reúne con el director general de Red Bull en el último paso para contratar a Jürgen Klopp

09 July 2026, US, Foxborough: Juergen Klopp, TV analyst for MagentaTV, reacts after the 2026 FIFA World Cup quarter-final match between France and Morocco at Boston Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these i - Tom Weller/dpa

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 14 Jul. (dpa/EP) -

La Federación Alemana de Fútbol (DFB), con su presidente Bernd Neuendorf a la cabeza, se ha reunido este martes con el director general del grupo Red Bull GmbH, Oliver Mintzlaff, en el último paso hacia el nombramiento de Jürgen Klopp como seleccionador masculino alemán.

No en vano, Klopp es director global del área de Fútbol en Red Bull GmbH desde enero de 2025 y tiene contrato en vigor hasta 2029. Pero ahora, a falta de confirmación oficial, se convertirá en el seleccionador de la 'Mannschaft' sucediendo a Julian Nagelsmann, quien dimitió después de su eliminación en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según indicó la agencia de noticias dpa, Red Bull rescindirá el contrato del otrora entrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool FC, pero no aclaró si la DFB tendrá que pagar una indemnización o si el propio Klopp podrá seguir trabajando para Red Bull en su nuevo cargo.

No hubo ninguna reacción inmediata por parte de las partes implicadas en esa reunión, pero la DFB emitió un comunicado la semana pasada después de que Neuendorf y su adjunto, Hans-Joachim Watzke, se reuniesen con Klopp en Nueva York. La DFB declaró tras aquella reunión que "se había alcanzado un acuerdo sobre los puntos clave de un posible contrato".

También se espera que Mintzlaff y Klopp se reúnan en torno a la final del Mundial del próximo domingo en East Rutherford (Nueva Jersey). Se espera que Mintzlaff esté presente en el MetLife Stadium y también que Klopp acuda en su calidad de comentarista del torneo para MagentaTV.

Si las negociaciones tienen éxito, el acuerdo definitivo entre la DFB y Klopp, así como su presentación oficial, se abrocharían la próxima semana, tras su regreso a Alemania. Los próximos partidos de la 'Mannschaft' serán a finales de septiembre y principios de octubre: cuatro encuentros de la Liga de Naciones contra Países Bajos, Serbia y Grecia (dos veces).