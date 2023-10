Diego Alonso: "Me tranquiliza tener jugadores con jerarquía, son ganadores y se dejan ayudar"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Sevilla FC, Diego Alonso, confesó que le "tranquiliza tener jugadores con jerarquía", porque "son ganadores y se dejan ayudar para mejorar", al mismo tiempo que mostró "felicidad y mucha ambición" por este proyecto, con una plantilla "equilibrada" y con "variantes para jugar de diferentes maneras".

"Mis hijos están educados igual, pero son muy diferentes. Con los jugadores, igual. Se trabaja con ellos de la misma manera, pero también diferente. A mí me tranquiliza tener jugadores con jerarquía, es muy fácil porque son ganadores y se dejan ayudar para ser mejores", comentó el uruguayo durante su presentación, en declaraciones publicadas por los medios del club en su página web.

Así, explicó que el entrenador "se tiene que relacionar bien con todos" los futbolistas, "para saber qué piensan y sienten". "No se puede hablar con todos igual, porque cada uno siente diferente", argumentó sobre cómo tratar a una plantilla.

"Soy muy optimista, estoy muy ilusionado con lo que he podido ver de la plantilla. Está equilibrada y tiene variantes para jugar de diferentes maneras. Da posibilidades al entrenador para diferentes estilos y potenciarnos. A mí me gusta el fútbol combinativo y dominar arriba con la presión. Esto será algo que intentaré transmitir a los futbolistas", dijo sobre las posibilidades del equipo, avanzando que intentará "imponer" sus ideas.

Alonso mostró "felicidad" y "mucha ambición" por el proyecto, e insistió en que el "objetivo ahora es el primer partido", para centrarse "en ese foco e ir partido a partido". "La preparación es aún más importante, hay que prepararse bien para jugar bien y estar listos para todo lo que venga", respondió las metas a corto plazo del Sevilla.

"Será la primera vez dirigiendo en Europa, aunque tengo experiencia como jugador aquí. Siempre hay primeras veces para todo, lo tomo con naturalidad y me he preparado durante mucho tiempo para este momento. Conozco la competición y cuando no estoy trabajando he vivido aquí y he estado formándome", manifestó sobre sus capacidades para entrenar en LaLiga EA Sports.

Sobre el primer partido tras el parón internacional, Alonso reconoció que tendrán que, según "vayan llegando los internacionales", tendrán que "acelerar un poco". "Con la selección tienes también pocos días para preparar partidos, así que estaremos preparados para darles las herramientas necesarias a los jugadores", advirtió.

"Este club es ganador y hay que apostar en cada competición a competir, a partir de ahí veremos de lo que somos capaces de conseguir", auguró, antes de referirse al extécnico José Luis Mendilibar. "La salida de un compañero siempre es dolorosa y Mendilibar era muy querido por la plantilla", concluyó, antes de destacar la "ambición" que encontró en el vestuario.

JOSÉ CASTRO: "PIENSO QUE VA A SALIR MUY BIEN"

Por su parte, el presidente del club hispalense, José Castro, destacó que Alonso les "ha causado una impresión enorme", por "sus ganas, su ambición y por su hambre". "Este entrenador es de los que más me ha impresionado. Tenemos mucha confianza, porque nos lo recomienda con muchos datos el director deportivo y porque creemos que es un buen entrenador", insistió.

"Creo que va a salir muy bien y quien diga lo contrario, miente. Creo que nos va a dar mucho, lo considero preparado, con ganas y con hambre y él lo dice con frases claras. Es un entrenador idóneo para nosotros en estos momentos", agregó.

Finalmente, Castro se mostró "muy agradecido" a Mendilibar por su trabajo y por hacerles "de nuevo campeones". "Lo que ocurre es que los resultados no llegan y una entidad como la nuestra no puede permitirse ganar dos partidos de once", explicó como motivo de su destitución.