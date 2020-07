Diego Costa remata el billete Champions del Atlético

Los del Cholo vencen (1-0) al Betis con 10 y dos goles anulados por el VAR

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid superó (1-0) este sábado al Real Betis en la jornada 36 de LaLiga Santander celebrada en el Wanda Metropolitano, tres puntos que aseguran el 'Top 4' del cuadro rojiblanco y el billete vía liga a la próxima Liga de Campeones.

Los de Diego Pablo Simeone cumplieron con su objetivo tras la reanudación del fútbol. Al parón ya llegó sin opciones de título el Atleti, pero las plazas Champions estaban igualmente caras. Los rojiblancos, de lo mejor en la vuelta de la competición, volvieron a cumplir para aprovechar la primera opción matemática.

No lo tuvo fácil. El Betis plantó cara, en la primera mitad sobre todo, y el VAR le anuló dos goles al cuadro local. Además, una roja directa a Mario Hermoso con media hora por delante torció más aún el gesto de Simeone en la banda. Sin embargo, el Atleti fue mejor con uno menos y en un centro de Carrasco, Diego Costa remató la faena.

Verlo tan cerca no ayudó a los madrileños, en una primera parte imprecisa, poco reconocible, con un Trippier coladero en su banda hasta que pidió el cambio antes del descanso por malestar. Llorente tuvo un disparo cruzado, pero el Atleti no tuvo conexión, y el Betis gozó de buenas llegadas en su dominio. Con todo, los locales lograron ver puerta dos veces, pero el VAR no concedió ninguno.

Correa y Morata, por unas manos y por un fuera de juego de milímetros, enfriaron su celebración. Mientras, Loren hizo mucho daño por esa banda del inglés y Guardado rozó el palo. Tras el paso por los vestuarios, de nuevo Loren la tuvo, la más clara, solo ante Oblak para rematar desviado. La roja a Hermoso, por cazar al delantero visitante, no impidió que el Atleti insistiera.

El Betis desapareció con uno más y los del 'Cholo' mantuvieron la presión. En un centro medido de Carrasco y de nuevo con suspense del VAR mirando con qué remató Costa, el de Lagarto logró atar la Champions para un Atlético pintado de favorito en el torneo continental de este agosto. De momento, la plaza la tiene ya por la liga, con Savic y Oblak defendiendo ese 'Top 4' en las últimas jugadas. Los béticos esperan la era Pellegrini.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - REAL BETIS, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier (Arias, min.42), Hermoso, Savic, Lodi; Koke, Thomas, Saúl (Vitolo, min.55), Llorente (Carrasco, min.55); Correa (Felipe, min.61) y Morata (Diego Costa, min.55).

REAL BETIS: Dani Martín; Barragán (Emerson, min.70), Bartra, Sidnei, Álex Moreno (Tello, min.83); Guido, Carvalho (Joaquín, min.70), Guardado (Pedraza, min.43), Canales; Fekir y Loren (Borja Iglesias, min.83).

--GOL:

1 - 0, min.74, Diego Costa.

--ÁRBITRO: González González (C.Castellano-leonés). Amonestó a Savic (min.11) y expulsó a Hermoso (min.57) por parte del Atlético. Y a Barragán (min.45), Feddal (min.78) y Emerson (min.90) en el Betis.

--ESTADIO: Wanda Metropolitano.