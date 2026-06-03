Diego Forlán: "Es entendible que un jugador vea con buenos ojos la oportunidad de irse a otro equipo"

Archivo - Diego Forlán durante un homenaje del Atlético de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europapress - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista uruguayo Diego Forlán no cree que se justo criticar al delantero argentino Julián Álvarez por su posible deseo de fichar por el FC Barcelona y dejar el Atlético de Madrid ya que considera "entendible que un jugador vea con buenos ojos la oportunidad de irse a otro equipo", y aunque espera que 'La Araña' se pueda quedar, si no es el caso, que el club reciba "bastante dinero para traer otra futura estrella".

"Es entendible que el jugador vea con buenos ojos la oportunidad de irse a otro equipo, esto no significa que no quiera el club y que no vaya a seguir dando lo mejor. Siempre digo que somos profesionales y que la camiseta que nos toque vestir, la vamos a vestir de la mejor manera posible y eso es lo más importante", apuntó Forlán antes de la proyección en el 'Espacio Movistar' de la película documental 'El ascenso de Diego Forlán', que se estrenará en exclusiva en Movistar Plus.

El exjugador rojiblanco cree que han "disfrutado" de 'La Araña' y considera que "sería espectacular si tiene la oportunidad de quedarse". "Y si tiene la oportunidad de irse, y se quiere ir, y tiene una buena oferta, esperemos que el club ponga los números que tenga que poner y sea bastante el dinero porque es un jugador que lo vale, y que con ese dinero pueda traer a otra futura estrella. Si se pueda mantener que se mantenga el máximo que se pueda", sostuvo.

De su paso por el Atlético, el 'Cachavacha' confesó que no sintió vivir momentos "peores" porque "es lo que a cada uno le toca vivir". "La verdad que cómo me tocó irme no era lo que hubiera querido, por lo que había sido todos los años que había vivido, por cómo se había dado lo de ser Bota de Oro, el 'pichichi', ganar la Liga Europa y la Supercopa, estar en la final de la Copa del Rey, lo que había sido ese 2010-2011. Son esas cosas que a veces no es que nadie lo provoca, pero que es algo que la verdad que no fue lo que hubiera querido", indicó.

De todos modos, no esconde que "lo lindo de todo esto" es que la gente le sigue "recordando con un cariño enorme". "Me lo demuestra cada vez que voy al estadio. Obviamente, aquí en España, que hay muchos hinchas de Atlético, y en diferentes lugares, el cariño es enorme. Me hubiera gustado irme de otra manera, pero no tengo ningún rencor, es lo que tocó y feliz de lo que viví y fue algo maravilloso", expresó.

"Son muchas cosas, pero diría los títulos que ganamos, lo que me tocó vivir en esos cuatro años con el Atlético de Madrid, pero creo que lo más lindo de todo es que en ese momento venir al Atlético no era fácil, no es como hoy en día, como el paso al Villarreal, que la gente me decía que estaba loco y yo estaba convencido de lo que era Villarreal y a dónde llegaba y hoy en día es un equipo importante. En el momento que vine al Atlético, en el 2007, nadie quería venir", prosiguió.

Para el uruguayo, él estaba "en un lugar muy cómodo" como el Villarreal CF y que se marchaba "a un lugar donde sabían que era todo problemas". "Haber llegado ahí y hacer que se cambie esa energía negativa que había, para mí creo que es el logro más grande, no sólo por mí, sino por el grupo que nos tocó estar", sentenció.

Sobre el próximo Mundial, Forlán tiene claro que "la obligación" de Uruguay, "por su historia", es pasar "sí o sí" el primer grupo que comparten con España. "Los tres partidos son difíciles, pero, sin lugar a dudas y sin menospreciar a Arabia Saudí y Cabo Verde, Uruguay es Uruguay y tenemos que demostrarlo", remarcó.

"El fútbol no es uno más uno, dos, pero tendríamos el partido definitivo de España del día 26, y dependiendo de eso, puede ser crucial porque creo que Argentina va a ganar el grupo y el que quede segundo tendría que enfrentarse a ella. Imagina que Uruguay queda primero y a España le toca jugar con Argentina, y uno de los dos se va, pero los argentinos saben que enfrentarse a los uruguayos no les gusta mucho, por más que ellos sean más favoritos", indicó.

Finalmente, sobre su documental, el exdelantero decidió participar porque "hoy en día se están haciendo muchos documentales" y "poder contar un poco" lo que fue su carrera. "Me pareció muy bien, así que muy contento de estar aquí", concluyó.