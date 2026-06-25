Diego Forlán: "España es sin duda una de las candidatas al Mundial"

Diego Forlán durante la presentación de su documental 'El ascenso de Diego Forlán' de Movistar Plus - MOVISTAR PLUS

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador uruguayo Diego Forlán tiene claro que la selección española, rival contra el que se juega Uruguay este viernes su supervivencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "es duro" y "sin duda, una de las candidatas" a ganar el título, mientras que, por otro lado, califica como "un orgullo enorme" ser la única Bota de Oro en la historia tanto del Villarreal CF como del Atlético de Madrid.

"Para mí es una de las candidatas sin duda, es una selección que tiene un juego colectivo muy bueno, mucha tenencia de balón y tiene individualidades determinantes, grandes jugadores, variantes, así que va a ser un duro rival de enfrentar", declaró Forlán a Europa Press tras la presentación de su documental 'El Ascenso de Forlán' de la plataforma de Movistar+.

Sobre su carrera y sus cambios de equipo, no esconde que tuvo que tomar "decisiones duras", pero que también las hizo "convencido". "Obviamente siempre fueron pensadas y analizadas, y también son desafíos, eso también te motiva mucho", expresó el 'Cachavacha'.

Forlán sabe que "la oferta económica siempre tiene que estar" para decidir un destino y también "las características del club". En este sentido, cuando se fue al Villarreal CF sabía que "era un equipo que jugaba muy bien al fútbol". "Era un equipo 'chico' (pequeño), pero veía la calidad de los jugadores que estaban. Les conocía bien, los había enfrentado y algunos habían sido compañeros. El hecho de que estuviese Manuel Pellegrini, un entrenador sudamericano, también es importante", recordó.

De ahí el salto "a un gigante dormido" como el Atlético de Madrid, del que tenía claro que "iba a cambiar esa mala racha que estaba teniendo". "Llegar ahí para ser uno de los artífices de empezar a poner esa primera piedra también era un desafío que me motivaba mucho", resaltó.

"Estoy muy orgulloso de haber formado parte del Atlético. Hoy vemos un club totalmente mucho más grande en todos los sentidos por el cambio de estadio, la cantidad de afición y lo que genera el club, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Haber sido parte de ese cambio con el 'Kun' (Agüero) y toda aquella generación que tuvimos la oportunidad de estar, la verdad que es un orgullo enorme", añadió de su paso por el equipo madrileño.

Y en ambos equipos ganó sus dos Botas de Oro, en 2005 con el Villarreal CF, y en 2009, con el Atlético. "Ser la única Bota de Oro en la historia tanto del Villarreal como del Atlético de Madrid es un orgullo enorme", confesó el uruguayo.

A nivel individual, recuerda como "momentos muy lindos y muy emotivos" los años 2010, por el cuarto puesto en el Mundial y el título de la Liga Europa con el Atlético, y 2011 "por la Copa América" que ganó la bicampeona del mundo. "Fue espectacular", reconoció.