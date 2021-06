Diez goles de Sergio Ramos en el Real Madrid

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sergio Ramos deja el Real Madrid, el club en el que ha estado las 16 últimas temporadas y en el que ha superado el centenar de goles. Repasamos diez simbólicos de los 101 anotados por el de Camas.

1. El primero. Sergio Ramos llegó al Real Madrid en el verano de 2005 y no fue hasta diciembre cuando marcó su primer gol. Fue en la fase de grupos de la Champions, ante el Olympiacos y, como no, de cabeza a pase de Raúl Bravo, aunque ese día no evitó la derrota.

2. El más importante. Curiosamente, el gol más importante que ha podido marcar el de Camas y por el que es recordado no sirvió para dar una victoria. Su cabezazo en el 93 en la final de la Champions de 2014 en Lisboa le arrebató al Atlético una 'Orejona' que ya tenía casi en sus manos y que se le fue en la prórroga a la que le condenó el andaluz.

3. El doblete en Múnich. Antes de jugar esa final en Da Luz, el capitán madridista fue clave en la vuelta de semifinales ante el Bayern, con dos goles de cabeza que apagaron el 'incendio' que había previsto Rummenigge para levantar el 1-0 del Bernabéu.

4. Primer gol en un Clásico. Sergio Ramos le ha marcado en su carrera cinco goles al FC Barcelona, cuatro de ellos de cabeza. El primero fue en la remontada hacia el título de Liga de la campaña 2006-2007 que supuso el 2-3 en el Camp Nou que abortó posteriormente Messi con su 'triplete'.

5. El gol 100. El capitán del Real Madrid alcanzó esta simbólica cifra goleador en la fase de grupos de la Champions de este año. Fue ante el Inter de Milán en el Alfredo Di Stéfano, con un cabezazo a la salida de un saque de esquina ejecutado por uno de sus mejores socios, Toni Kroos.

6. Clave también en la Supercopa de Europa. En la Supercopa de Europa también ha sido clave Ramos, que anotó otro gol salvador en la edición de 2016 ante 'su' Sevilla y de nuevo en el descuento para enviar el partido a otra prórroga donde el equipo madridista se impuso.

7. El primero en Liga. Su estreno liguero como madridista se produjo apenas días después de haber marcado su primer tanto con la camiseta del conjunto blanco. Fue en La Rosaleda ante el Málaga.

8. De falta directa. Además de convertirse en un experto lanzador de penaltis, el internacional también ha intentado mejorar en las faltas directas. Un gran gol conseguido de este modo fue en el tramo final la campaña 2013-2014 en el 1-1 ante el Valladolid en el Nuevo José Zorrilla.

9. De chilena ante 'su' Sevilla. Y tampoco le ha faltado a Sergio Ramos marcar un gol de esta manera. Lo hizo precisamente en el Sánchez-Pizjuán en la temporada 2015-2016 para abrir el marcador en la derrota por 3-2 y además le costó una lesión en el hombro.

10. El último. Y su último gol llegó el 16 de marzo de este año en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta italiana. De penalti, una de las suertes que mejor manejó en los últimos años.