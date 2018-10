Digne avanza su salida del Barça y da las gracias por el "sueño" vivido

Publicado 30/07/2018 11:07:27 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo francés Lucas Digne, de 25 años, confirmó los rumores de su posible marcha del FC Barcelona, presumiblemente con destino al Everton inglés, reconociendo que jugar de blaugrana había sido "un sueño" y agradeciendo a todos los estamentos del club.

"En los últimos dos años, ha sido un sueño de niño que he podido realizar. Quiero decir 'muchas gracias' a todos. Primero al Club, que me ha dado todo desde que he llegado. Gracias a todos los fisios, el staff con quien he trabajado, los preparadores físicos, la gente de la seguridad, de la cocina... Todos hacen que el club sea una 'famiglia', expresó en las redes sociales.

Llegado al Camp Nou en 2016 procedente del Paris Saint-Germain, tras estar cedido en la Roma, Digne regresó a Barcelona desde la gira que está realizando el Barça en tierras estadounidenses. De hecho, el galo no disputó ningún minuto en el primer amistoso de pretemporada ante el Tottenham.

Digne también quiso destacar que sus compañeros son "los mejores jugadores del mundo, personas increíbles que te ayudan siempre". Aseveró, a su vez, que el Barça "es más que un club, es una 'famiglia' increible".

También quiso ser agradecido a la afición "que está siempre al lado del equipo" y que le dio "mucho cariño durante dos años". Sin olvidarse de la ciudad de Barcelona, que se quedará "siempre" en su recuerdo. "Por lo que he vivido y por la gente que ha sido increíble todos los momentos", aseguró. "Un abrazo muy fuerte a todos y muchas suerte por la temporada", concluyó.