Diomande: "Siempre es bueno tener grandes jugadores en el vestuario porque aprendes de ellos"

El futbolista marfileño en la entrevista a RealMadrid TV después de completar un entrenamiento. - REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo extremo del Real Madrid Yan Diomande tiene claro que estar rodeado de "grandes jugadores" en el vestuario "siempre es bueno" porque puede aprender de ellos, y no duda de que en su nuevo club deberá trabajar "más duro" por la alta exigencia de la entidad blanca.

"Siempre es bueno tener grandes jugadores en el vestuario, aprendes de ellos. Les veía en la televisión y hoy compartimos el mismo vestuario, es increíble", afirmó Diomande en una entrevista a RealMadrid TV publicada este martes en la web del club.

El futbolista marfileño, que fichó por el Real Madrid este verano procedente del RB Leipzig alemán, asegura que la exigencia entre ambos clubes es "diferente". "Aquí es más duro, es normal porque es el club más grande. Necesitas trabajar más duro que en otros clubes para ser el mejor del mundo y eso es lo que estoy intentando", subrayó.

"Quiero darle las gracias al entrenador porque tuvimos una conversación antes y estoy aquí gracias a él y al club, por supuesto. Estoy feliz, gracias por este fichaje y gracias al club y al entrenador por creer en mí", añadió el internacional.

El futbolista de 19 años ha completado sus primeros entrenamientos con el Real Madrid y reconoció que está "orgulloso y feliz" porque esto era su "sueño". "Cuando era un niño quería jugar para los clubes más grandes del mundo. Estoy agradecido de estar aquí y muy contento y orgulloso, quiero que mi familia esté orgullosa de mí", explicó.

Diomande, que se definió como una persona "tímida a la hora de hablar" y que mostró su predisposición por aprender la dinámica del equipo, dejó que el Real Madrid es el "mejor club del mundo". "Cuando te llama, no puedes decir que no, es así de simple", recalcó el delantero africano. "Este es el club más grande del mundo y todos quieren venir aquí. Quiero compartir mi felicidad con todo el mundo y formar parte de los triunfos del equipo", concluyó.