Diomande, Cucurella, Mbappé, Tchouaméni, Konaté y Courtois no estarán en el Teresa Herrera

Archivo - Kylian Mbappé durante un partido del Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Real Madrid se medirá este miércoles al RC Deportivo de A Coruña en el Trofeo Teresa Herrera sin la presencia de nuevos fichajes como Yan Diomande, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, y también sin Kylian Mbappé, Aurelien Tchouaméni y Thibaut Courtois.
El entrenador del conjunto madridista, José Mourinho, no incluyó a ninguno de estos jugadores en su lista de 22 convocados para su tercer amistoso de la pretemporada, además de los lesionados Thiago Pitarch, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Eder Militao y Rodrygo Goes.
Pese a que entrenó este lunes y este martes con el grupo, el extremo marfileño Diomande, fichado la pasada semana, no será todavía de la partida y habría que esperar hasta el amistoso ante el Schalke 04 alemán del próximo domingo.
Además, Mourinho tampoco contará todavía con el lateral izquierdo español Marc Cucurella ni con los franceses Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Aurelien Tchouaméni, los cuales se incorporaron el lunes a la pretemporada tras sus vacaciones por el Mundial.
La convocatoria completa es la formada por Lunin y Mestre como porteros, Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas como defensas, Camavinga, Valverde, Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Ciria como centrocampistas, y Vinícius Jr, Endrick, Espí, Brahim y Yáñez como delanteros.