Sonia Bermúdez: "Hemos sabido sufrir y nos vamos con un resultado muy abierto"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha asegurado que el equipo "ha sabido sufrir" este viernes en el partido de ida ante Alemania, correspondiente a la ida de la final de la Liga de Naciones, y que eso les permite acudir a la vuelta del martes en el Riyadh Air Metropolitano "con un resultado muy abierto", además de valorar "el trabajo defensivo" de las suyas.

"En la primera parte, ellas han sido superiores, creo que nos ha costado ajustar la presión. En la segunda parte, hemos mejorado, pero también me gustaría poner en valor el trabajo defensivo del equipo. Somos un equipo que también sabe trabajar este tipo de partidos, que sabe sufrir. Creo que se queda el partido abierto para el Metropolitano y a pensar ahora en la vuelta, que es lo que nos queda", declaró en rueda de prensa.

También recalcó que en la segunda parte han logrado "ajustar cosas" y han estado "mejor". "Hay que poner también el valor del trabajo defensivo. No nos olvidamos de que la afición ha apretado muchísimo, el campo también era complicado jugar. No es poner excusas, sabemos que no ha sido nuestro mejor partido y ahora en la vuelta queremos mejorar", apuntó.

Además, destacó el trabajo de Cata Coll bajo palos. "Es verdad que veníamos a un campo complicado, a jugar contra un gran equipo. Creo que cuando ganas 4-0 a Suecia las expectativas son altas, pero la realidad no es esa. El fútbol es muy duro, es un gran rival, y las jugadoras están preparadas para hacer su trabajo. En el caso de Cata, no vamos a descubrir lo pedazo portera que es", resaltó.

"Hay que destacar el trabajo de todo el equipo a nivel defensivo, creo que hemos sabido sufrir. Nos vamos con la portería cero. Nos vamos 0-0, con el resultado muy abierto para afrontar la vuelta", señaló la madrileña sobre el encuentro del próximo martes en el Riyadh Air Metropolitano.

En otro orden de cosas, valoró el debut de Edna Imade con la selección. "Ha sido un orgullo y una satisfacción verla debutar. Lo que queríamos es que no se separase mucho a nivel defensivo y que a nivel ofensivo estirase y que la que tuviese la pudiese rematar de primera. Ha tenido una, se ha resbalado, pero creo que ha sido un día feliz para ella", manifestó.

Por último, Bermúdez habló del saludo del final de partido con el seleccionador alemán, Christian Wück, que parecía recriminarle algo a la preparadora vallecana. "No lo he entendido mucho, yo he ido a saludarle cordialmente, pero en las imágenes se puede ver cómo ha reaccionado", finalizó.