Disney+ y DAZN retransmitirán LaLiga EA Sports en Francia hasta 2029

Disney+ y DAZN retransmitirán LaLiga EA Sports en Francia. - LALIGA

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha designado a Disney+ y DAZN como sus nuevos socios audiovisuales en Francia mediante dos acuerdos independientes de tres temporadas de duración, vigentes hasta el final de la campaña 2028/29, según un comunicado.

"Con el inicio de la temporada 2026/27 previsto para el 15 de agosto, los aficionados franceses podrán disfrutar de una la cobertura en directo desde la primera jornada", informó la competición. Así, tanto DAZN como Disney+ retransmitirán los 10 partidos de cada jornada, en total 380 encuentros de cada temporada hasta 2029.

"Los aficionados franceses siempre han mantenido una conexión especial con LaLiga y con las grandes estrellas de nuestra competición. Estos acuerdos con Disney+ y DAZN permitirán que los aficionados de toda Francia tengan un acceso más sencillo que nunca a sus jugadores, clubes y rivalidades favoritos cada semana. Estamos encantados de comenzar esta nueva etapa junto a dos socios excepcionales que comparten nuestra ambición de ofrecer la mejor experiencia posible a los aficionados al fútbol", afirmó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Brice Daumin, CEO de DAZN Francia, destacó que LaLiga es "una de las competiciones de fútbol más prestigiosas del mundo", por lo que están "orgullosos" de ampliar su colaboración con la competición al mercado francés. "Junto con el servicio Ligue 1+, la Serie A y el resto de nuestras competiciones internacionales, ofrecemos ahora a los aficionados al fútbol en Francia una de las propuestas futbolísticas más completas del mercado", agregó.

Por su parte, Karl Holmes, director general de Disney+ para EMEA, declaró que están "muy ilusionados" de poder ofrecer LaLiga a todos los clientes de la plataforma "de una forma nueva y diferente". "LaLiga mantiene una estrecha conexión con los aficionados franceses, con numerosos jugadores del país dejando su huella en España, lo que la convierte en una incorporación fantástica a nuestra oferta. Estamos deseando que nuestros clientes disfruten de una cobertura emocionante, diferente y concebida para los aficionados al fútbol de hoy", dijo.

Mientras que Diego Londoño, vicepresidente sénior y director general de Networks & Sports de The Walt Disney Company EMEA, afirmó que este anuncio "supone otro hito importante". "Este acuerdo permitirá acercar una de las principales competiciones de fútbol del mundo a un número todavía mayor de aficionados. Gracias a sus clubes de fama mundial, su extraordinario talento y un fútbol disputado al más alto nivel, LaLiga refuerza aún más nuestra creciente oferta de deporte en directo en Disney+", expresó.

Los nuevos acuerdos se apoyan en las relaciones que LaLiga mantiene con ambos socios. DAZN ya retransmite LaLiga EA Sports en la región DACH, Portugal, Italia, España, Japón y Bélgica, mientras que The Walt Disney Company ofrece la competición en Reino Unido, Estados Unidos, los países nórdicos y otros mercados internacionales. "La ampliación de estas alianzas a Francia, uno de los principales mercados futbolísticos de Europa, refleja la confianza continuada de ambas compañías en LaLiga y refuerza todavía más el alcance global de la competición", agregó el comunicado.