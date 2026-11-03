Un doblete de Matheus Cunha salva al United y a Carrick en Roma

Matheus Cunha celebra uno de sus goles en el Manchester United-AS Roma - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United ha remontado este martes a la AS Roma (3-2) gracias a un doblete de Matheus Cunha en los últimos minutos en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en la que el Stuttgart ha sufrido su primera derrota ante el Galatasaray (2-0) y en la que el Inter de Milán ha goleado al Feyenoord (0-3).

Casi dos meses después, los 'diablos rojos' volvieron a ganar, y lo hicieron tras darle la vuelta al 0-2 con el que los italianos se plantaron en los primeros minutos en Old Trafford, donde la sombra del despido sobrevolaba sobre el técnico Michael Carrick.

Con el árbitro español Jesús Gil Manzano impartiendo justicia, una pérdida de balón de Kobbie Mainoo en el centro del campo en el minuto 11 permitió a los italianos encarar portería; Rodrigo Mora puso el centro y Matías Soulé, completamente solo, se encargó de batir a Senne Lammens.

Al cuarto de hora, los de Gian Piero Gasperini se encontraron con una nueva oportunidad de anotar después de que se pitase penalti por una mano de Ayden Heaven dentro del área; Donyell Malen se plantó ante los once metros y no desaprovechó su oportunidad (min.17).

Sin embargo, la figura de Matheus Cunha emergió para apoderarse de los segundos 45 minutos. Al poco de reanudarse el encuentro, el delantero brasileño fue derribado por Gianluca Mancini y provocó la pena máxima que permitió a Bruno Fernandes recortar distancias; el portugués vio cómo su primer lanzamiento era detenido, pero la invasión de área de Bryan Cristante le permitió acertar en su segundo intento (min.58).

Fernandes le devolvió el favor a Cunha, tras un error grave de Balerdi, con un pase que le sirvió para hacer el empate en el minuto 83, y solo tres minutos después el brasileño completaba la remontada y salvaba a Carrick, que el domingo se la jugará ante el Aston Villa. Sin embargo, Cunha no pudo terminar el duelo en el campo tras ser expulsado al ver la amarilla por una entrada en el descuento.

Por su parte, el Stuttgart ha encajado su primera derrota en la fase de liga en Estambul (2-0), donde el Galatasaray hizo valer un tempranero doblete de Aleksey Batrakov para atar su segunda victoria consecutiva. El centrocampista ruso abrió la lata a los 12 minutos al cazar un mal despeje de la zaga alemana, lastrada por las bajas, y poner el balón en la escuadra. Tres minutos más tarde, volvió a ver puerta para amarrar el triunfo de los turcos.

En Róterdam, el Inter de Milán dio continuidad a su triunfo de la jornada anterior venciendo al Feyenoord (0-3). Yan Bisseck inauguró el marcador a los ocho minutos con un chut casi desde la frontal, y superada la primera media hora Pio Esposito incrementó la renta de cabeza. Piotr Zielinski, en el 54, cerró la goleada.

Mientras, en su 'exilio' de Stamford Bride, el Shakhtar Donetsk cayó por segunda jornada seguida en la competición europea frente al Sporting de Portugal (0-1). Issa Doumbia, en los primeros minutos de la segunda parte, anotó el solitario tanto que permitió a los portugueses conseguir su tercer triunfo y asentarse en la zona de acceso directo a octavos.

Además, el LASK goleó al colista Slovan Bratislava (4-0), que cuenta todos sus partidos por derrotas, mientras que Bodo/Glimt y Lille sellaron un empate sin goles (0-0).