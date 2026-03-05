EA Sports FC y LaLiga rehabilitan una nueva cancha comunitaria en Ceuta junto al artista local Natalio Hayón - LALIGA

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

EA Sports FC y LaLiga inauguraron una nueva cancha comunitaria rehabilitada en Ceuta, la octava rehabilitación del programa FC Futures a nivel global, junto al artista local Natalio Hayón en lo que es una continuidad por construir el futuro del fútbol reforzando el compromiso de ambas entidades con la democratización del acceso al deporte y la creación de espacios seguros, inclusivos y accesibles para la comunidad.

Según un comunicado, la nueva cancha pública, ubicada en el barrio de El Sarchal, una zona humilde del extrarradio de Ceuta con un alto porcentaje de población joven, nace con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro para niños, niñas y jóvenes, fomentando la convivencia y el desarrollo social a través del fútbol.

"Iniciativas como FC Futures adquieren un valor especialmente significativo, al contribuir de forma tangible y duradera a la mejora de infraestructuras deportivas en territorios donde este tipo de inversiones pueden marcar una diferencia real en la vida de la comunidad", destacó LaLiga.

El diseño artístico de la cancha ha sido desarrollado por Natalio Hayón, artista y arquitecto ceutí, cuya propuesta convierte el espacio en una expresión visual de la multiculturalidad que define a la ciudad. A través de un lenguaje gráfico basado en la geometría, la emoción y la abstracción, la intervención representa la diversidad como identidad compartida.

El proyecto cuenta con la colaboración de la ONG LoveFootball, que trabajará en la zona para dinamizar el espacio y activar programas sociales que garanticen un impacto más allá de la infraestructura. A través de iniciativas reales y sostenibles, el objetivo es que la cancha se consolide como un espacio autosostenible en el tiempo, gestionado y vivido por la propia comunidad, asegurando su cuidado, activación continua y capacidad transformadora más allá de la intervención inicial.

Con esta nueva rehabilitación en Ceuta, ya son ocho las canchas transformadas por LaLiga y EA Sports dentro de FC Futures en distintas ciudades del mundo, entre ellas Madrid (Vallecas), Málaga, Ciudad del Cabo, Cheng San-Seletar (Singapur), Jalisco (México), Medellín (Colombia), Sao Paulo (Brasil).

Además, el programa ha permitido la donación de más de 10.000 balones, el impulso de iniciativas como Next Gen Drafts --que este año celebra su segunda edición con el objetivo de fomentar el talento joven-- y la contribución a la recuperación de infraestructuras deportivas afectadas por la dana la pasada temporada, facilitando que miles de niños y equipos federados puedan seguir practicando deporte en espacios seguros y adecuados, según el comunicado.

Para el director general de Negocio de LaLiga, Jorge de la Vega, FC Futures representa "la visión de construir el futuro del fútbol desde la base, generando oportunidades reales allí donde más impacto puede tener". "Llevar este proyecto a Ceuta tiene un significado especial por su enorme riqueza cultural y por lo que simboliza como punto de encuentro entre continentes y tradiciones. Esta cancha es un reflejo de esa diversidad que define a la ciudad y que conecta de forma natural con los valores del fútbol", afirmó.

"Junto a EA Sports, un socio estratégico con el que compartimos esta ambición global, y de la mano del talento local de Natalio Hayón, hemos creado un espacio que trasciende lo deportivo para convertirse en un lugar de convivencia, identidad y futuro para toda la comunidad", señaló.

Por su parte, Natalio Hayón, artista y arquitecto ceutí, explicó que este proyecto "supone, sin duda, un antes y un después para Ceuta". "Es una ciudad que muchas veces ha quedado al margen de los grandes focos, y que LaLiga y EA Sports hayan apostado por Ceuta tiene un significado enorme. Siempre he defendido que el arte transforma los espacios. Con esta intervención no quería solo renovar una pista, sino generar emociones", comentó.

"Si cada persona que la pisa siente algo por dentro, entonces el proyecto está funcionando. Es un diseño que vibra, que invita a jugar, a disfrutar, que transmite que el fútbol une y que es para todos. Como ceutí, he intentado reflejar nuestra diversidad y nuestra identidad. La pista tiene una energía muy potente y un trasfondo lleno de referencias: guiños a la geografía, a los símbolos, a la gente y a ese corazón blanco y negro que define a Ceuta", indicó.