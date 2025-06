Ebro y la RFEF presentan su patrocinio recalcando la importancia de trabajar en equipo

LAS ROZAS (MADRID), 2 (EUROPA PRESS)

Ebro y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentaron este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) el acuerdo por el que la marca de automóviles y símbolo de la industria automovilística española se ha convertido en nuevo socio patrocinador oficial de las selecciones masculina y femenina absolutas y de la Sub-21.

El acuerdo, anunciado el pasado 7 de mayo, convierte a la marca española en el vehículo oficial de la selección hasta el mes de agosto de 2028, prorrogable hasta 2030, cubriendo torneos tan importantes como la Eurocopa Femenina de este verano en Suiza, el Mundial masculino del próximo año y el femenino en 2027, o el Campeonato de Europa Sub-21

"Es un día muy importante porque se unen dos marcas con más de 100 años de historia. Ebro representa valores como el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo y, como nuestras selecciones, ha sabido crecer, innovar y sobre todo ser fiel a sus raíces. Espero que sea un comienzo lleno de éxitos, gracias por apostar por nosotros y bienvenidos a nuestro equipo", expresó Manuel Lalinde, director general de la RFEF.

Para Pedro, consejero de Ebro Motors, recalcó que esta "asociación con la selección masculina, la femenina y la Sub-21 es ideal". "No sólo a nivel de marketing sino a nivel de valores. Aquí tenemos jugadores que salen al campo cada día en representación no sólo de los once que están jugando ya que están representando a los 26 convocados y a todo el país. Eso es trabajar en equipo y por una meta común y es algo que compartimos", subrayó.

Además, el directivo entregó a los futbolistas de la selección española Unai Simón y Dani Olmo, presentes en este acto, una camiseta a cada uno del combinado nacional firmada por una representación de los trabajadores de la fábrica de Ebro.