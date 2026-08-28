Eduardo Coudet deja de ser entrenador de River Plate

Archivo - Eduardo Coudet - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador argentino Eduardo 'Chacho' Coudet dio un "paso al costado" este jueves y dejó de ser entrenador de River Plate, tras apenas 27 encuentros en el cargo, por culpa de una mala dinámica de resultados, que arrastra desde hace tiempo el equipo de Buenos Aires.

"River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica. Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador", informó River en un comunicado.

Por otro lado, Coudet, que dejó el Deportivo Alavés en el mes de marzo para aceptar la llamada del Millonario de sustituir a Marcelo Gallardo, ofreció una rueda de prensa junto al presidente, Stéfano Di Carlo. "Chacho nos ha expresado a Enzo y a mí, en una conversación privada, lo que es su voluntad: dar un paso al costado", dijo el dirigente.

La decisión de Coudet vino después de la eliminación el miércoles ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026. El preparador confesó que la situación era "insostenible sin los resultados". "Soy el primero que se puso los plazos y tenía en claro de que acá en este club hay que ganar y jugar bien", zanjó, aunque River lleva tiempo sin jugar ni ganar, desde la etapa de Martín Demichelis (2022-24) y la anterior de Gallardo (2014-22).