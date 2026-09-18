El Elche se estrena con una victoria de mucho mérito ante un precipitado Espanyol

Germán Valera durante un partido del Elche CF - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF logró este viernes su primera victoria de la temporada en LaLiga EA Sports 2026-2027 después de imponerse con autoridad y pese a jugar casi todo el partido con uno menos por 1-3 a un RCD Espanyol demasiado precipitado, en el partido que abrió la séptima jornada del campeonato doméstico.

El conjunto franjiverde se irá al largo parón internacional con algo de alivio tras sumar tres importantes puntos en el RCDE Stadium, donde tuvo que jugar con diez futbolistas desde el minuto 6, una inferioridad que no le impidió rayar a buen nivel y sacar provecho a su gran primera parte ante un rival que no tuvo la pausa necesaria y que fue víctima de sus concesiones.

El conjunto que dirige Martín Anselmi llegaba acuciado a Barcelona después de encajar una nueva derrota pese a su buena imagen ante el Real Madrid y su deseo era transmitir esas buenas sensaciones que dejó ante un Espanyol con ganas de volver a ganar ante su público tras hacerlo en su primer partido hace más de un mes.

Y todo parecía que se le allanaría cuando Fede Redondo erró en su cesión hacia Matías Dituro y alargó su brazo para frenar a Bryan Zaragoza, que se fue al suelo. Jon Ander González Esteban no decretó nada, pero tras el aviso desde la sala VOR, expulsó al argentino para ponerle más cuesta arriba a los franjiverdes.

Pero la superioridad trajo curiosamente más ansiedad a los locales, excesivamente precipitados e incapaces de generar peligro de verdad pese a tener en ataque al nuevo internacional Roberto Fernández. Algo que aumentó cuando los visitantes se adelantaron en el marcador tras una mala salida de Dimitrovic que no se entendió con su defensa y que remató a la red Fer Niño.

El gol sentó fatal a los 'pericos' que tres minutos después vieron como el delantero del Elche doblaba la renta al empalar bien un centro de Revivo que trajo sobre todo mucho nerviosismo a la grada, muy enfadada con su equipo, que no logró reaccionar en lo que restó de primer tiempo.

Por ese motivo, Manolo González metió cambios en busca de la reacción y el Espanyol mejoró algo, con más paciencia en su juego, pero con no demasiados recursos más allá de centros laterales. El Elche iba pagando el sobresfuerzo, pero liderado por un gran Germán Valera, avisó con una contra que acabó con disparo al palo de Cepeda.

La insistencia local terminó por el 1-2, en propia puerta de Víctor Chust y que animó a la grada para intentar buscar el empate. Sin embargo, demasiado volcado, el Espanyol recibió a renglón seguido el 1-3, con una imponente cabalgada de Valera y gran definición ante Dimitrovic, un golpe del que ya no se pudo reponer el equipo blanquiazul que se marcha al parón con dos derrotas seguidas y siete puntos, dos más que un Elche que coge aire y fe en el proyecto de Martín Anselmi.