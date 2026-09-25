El Elche golea (3-0) al Cartagena en un entrenamiento a puerta cerrada

El Elche ha goleado al Cartagena en un entrenamiento a puerta cerrada para mantener el ritmo competitivo durante el parón liguero. - ELCHE CF

Josan, Diang y Martim Neto fueron los goleadores del equipo de Martín Anselmi, que se concentra este lunes en San Pedro del Pinatar

ELCHE (ALICANTE), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha goleado (3-0) al Cartagena, equipo de Primera Federación, en un entrenamiento a puerta cerrada jugado en el campo José Díez Iborra de la Ciudad Deportiva de Elche que ha servido a su técnico, Martín Anselmi, para mantener el ritmo competitivo durante el parón liguero por los encuentros de las selecciones nacionales.

Los tantos del equipo franjiverde, que logró el primer triunfo del curso 2026-27 en LaLiga EA Sports contra el Espanyol (1-3) en Cornellá en la séptima jornada, los lograron Josan, Diang y Martim Neto, en un partido con dos partes de 60 minutos y en el que jugó el central argentino Kevin Lomónaco.

Tras este entrenamiento, la plantilla del Elche CF se concentrará, a partir del lunes y hasta el 2 de octubre, en las instalaciones de Pinatar Arena en San Pedro del Pinatar (Murcia), donde los pupilos de Anselmi se entrenarán en sesiones de mañana y tarde para perfilar su puesta a punto.

El Elche regresará a la competición el próximo 11 de octubre contra el Celta de Vigo en la octava jornada, que se disputará en el Martínez Valero y en la que buscará sus primeros puntos en su estadio tras las derrotas contra FC Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3) y Real Madrid (2-3).