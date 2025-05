El Elche quiere acercar el ascenso en Huesca y el Levante seguir apretando ante el Albacete

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Elche visita este sábado al Huesca en la jornada 40 de LaLiga Hypermotion con el objetivo de volver a la senda del triunfo, mantener el liderato y acariciar el ascenso directo a Primera División, con un ojo puesto al Levante-Albacete de este viernes en el que los 'granotas' pueden pasarlos y dar otro paso hacia la máxima categoría, mientras la permanencia pasa por Castalia, La Rosaleda y el Carlos Tartiere.

La Segunda División entra en su recta final con todo en el aire. Después de asaltar el Martínez Valero (1-3), romper una racha de 11 encuentros sin perder en Liga del Elche y apretar la pelea por el ascenso directo, el Levante quiere dar otro paso hacia la Primera División en casa y ante un Albacete casi sin opciones de 'playoff'.

Los chicos de Julián Calero vuelven al Ciutat, donde solo suman una derrota este curso y encadenan siete partidos invictos, con 70 puntos en la segunda plaza de la tabla, a solo uno del Elche, equipo que podrían pasar si vencen, poniendo entonces hasta un colchón de cinco puntos con el 'playoff'. Pondrán a prueba su condición de local más goleador (40 tantos) frente al, Albacete décimo (54 puntos) -a 8 del 'playoff'- y que solo ha ganado un partido como visitante desde mediados de diciembre.

Así, un triunfo metería presión al Elche, actual líder y que necesita volver a sumar de tres para no entrar en dudas a falta de solo tres jornadas. Deben recuperar su solidez defensiva -son la mejor defensa del campeonato- para asaltar El Alcoraz, donde solo ha perdido en dos de sus últimas nueve visitas.

No dejarse puntos es clave para los de Eder Sarabia, ya que les permitiría llegar con ese ligero margen al Martínez Valero, donde podrían prácticamente certificar el ascenso directo a LaLiga EA Sports y volver a la máxima categoría tras dos temporadas en 'Segunda'. Mientras que el Huesca, con 58 puntos, está a 4 de los puestos de 'playoff', aunque llega en una dinámica negativa, después de tres derrotas y un empate en las últimas cuatro jornadas.

También en la zona alta, el Mirandés, que visita al Córdoba y es tercero con 68 puntos, quiere prolongar su buen momento y sumar una cuarta victoria seguida para incluso soñar con el ascenso directo. El Racing Club de Santander, cuarto con 67, tiene un reto importante en Almería, sexto con 62, que quiere dar un paso y mirar para arriba y no a sus perseguidores.

Entre ellos, el nuevo Granada de Pacheta, que debe levantar la moral de un equipo que suma dos derrotas seguidas, la última dura ante el Eibar en casa. Ahora, en el séptimo puesto con 59 puntos a 3 del Almería, visitan al Deportivo de la Coruña, que vaga por la zona media de la tabla sin objetivos definitivos para esta recta final.

Otro partido clave de la jornada se juega en el Carlos Tartiere, donde el Oviedo defiende su condición actual de equipo de 'playoff' ante un Real Zaragoza que parece haber cogido aire en la zona peligrosa con dos triunfos consecutivos y ya está cinco puntos por encima del descenso. Ambos llegan en buena dinámica, y para el que pierda puede ser un golpe muy duro para cuando solo queden seis puntos en juego.

Y esa zona roja la marca el Eldense, que ocupa actualmente el único puesto de descenso que queda por definir con 43 puntos. El equipo alicantino logró una victoria importantísima ante el Málaga y ahora quiere repetir en Castalia, donde el Castellón (49) debe competir y sumar para no meterse en un lío.

Además, en otro duelo trascendental por la permanencia, Málaga (49) y Sporting (50) se cruzan en La Rosaleda, donde los asturianos no ganan desde 1980. Además, los rojiblancos, como visitantes, no son sinónimo de fiabilidad, ya que solo han celebrado un triunfo desde mediados de noviembre. Si no hay empate, el conjunto que pierda, podría entrar en los puestos de la ansiedad que no son nada recomendables con muy pocos puntos en juego.

--HORARIOS JORNADA 40 DE LALIGA HYPERMOTION 2024-2025:

-Viernes 16 de mayo.

Levante - Albacete20.30.

-Sábado 17.

Deportivo de la Coruña - Granada 16.15.

Eibar - Burgos 16.15.

Cartagena - Tenerife 18.30.

Huesca - Elche 18.30.

Málaga - Real Sporting 21.00.

-Domingo 18.

Racing Club Ferrol - Cádiz 14.00.

Castellón - Eldense 16.15.

Oviedo - Zaragoza 16.15.

Almería - Racing Club21.00.

-Lunes 19.

Córdoba - Mirandés20.30.