Elche - Real Sociedad: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.
Publicado: viernes, 7 noviembre 2025 14:03

   MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Elche CF y la Real Sociedad abren este viernes en el Estadio Martínez Valero la duodécima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 con un duelo al que llegan con estados de ánimo contrapuestos y el objetivo de marcharse al último parón internacional lejos de la zona peligrosa.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Elche: Peña; Núñez, Affengruber, Chust, Pedrosa; Varela, Febas, Aguado, Mendoza; André Silva y Rafa Mir.

   Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Brais, Gorrotxa, Carlos Soler; Kubo, Oyarzabal y Guedes.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Elche y Real Sociedad de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 7 de noviembre a las 21.00 horas en el Martínez Valero.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los ilicitanos y los 'txuri urdin' se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga en abierto.

