Elche - Villarreal: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal visita este sábado el Martínez Valero para medirse al Elche, un encuentro en el que los de Marcelino García quieren confirmar sus buenas sensaciones en la primera vuelta de competición ante un recién ascendido situado en mitad de tabla.

POSIBLES ALINEACIONES

Elche: Peña; Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Diangana, Aguado, Febas; Mir y Álvaro Rodríguez.

Villarreal: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marín, Foyth, Sergi Cardona; Pépé, Comesaña, Parejo, Moleiro; Ayoze y Gerard Moreno.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Elche y Villarreal de la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 3 de enero a las 18.30 horas en el Martínez Valero.

DÓNDE VER

El duelo entre los ilicitanos y los 'groguets' se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.