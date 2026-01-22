Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona serán el 15 de marzo

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha anunciado este jueves que las elecciones a la presidencia del club se celebrarán el próximo domingo 15 de marzo, una fecha acordada en la reunión de la Junta Directiva celebrada este mismo día.

"En reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona, hemos acordado que el próximo 15 de marzo celebraremos elecciones a la presidencia del FC Barcelona", ha explicado Laporta en declaraciones a los medios del club.

El máximo dirigente blaugrana ha justificado la elección de la fecha al considerar que es la más adecuada para el día a día de la entidad. "Hemos elegido esta fecha porque pensamos que para el funcionamiento ordinario del club, sobre todo a nivel institucional y también, por supuesto, a nivel deportivo, es la fecha más apropiada", ha señalado.

Laporta se ha mostrado convencido de que el proceso electoral se desarrollará con normalidad y con una alta implicación de los socios. "Estamos convencidos de que serán unas elecciones modélicas, con una gran participación y una fiesta del barcelonismo", ha concluido.

"La Junta Directiva ha acordado la convocatoria de elecciones a la presidencia del lub para el domingo 15 de marzo de 2026. En los próximos días, y según los plazos establecidos por los Estatutos del FC Barcelona, se publicará la convocatoria, que incluirá el calendario y todos los detalles del proceso electoral", ha explicado el club poco después.

Joan Laporta es, en su segunda etapa --ya dirigió previamente al club entre 2003 y 2010--, presidente del club blaugrana desde su triunfo en los anteriores comicios presidenciales que tuvieron lugar el 7 de marzo de 2021, en plena pandemia de COVID-19.

Entonces, Laporta ganó al acumular el 54,28 por ciento de los votos de los 55.611 socios --el 50,42 por ciento del censo-- que acudieron a las urnas, por delante de Víctor Font (29,99% de votos), el segundo más votado en los comicios, y de Toni Freixa (8,58%).

Laporta tomó el testigo, tras más de cuatro meses de espera desde que anunciara su intención de volver a optar a la presidencia, de un Josep Maria Bartomeu que dimitió en octubre de 2020 antes de someterse a una moción de censura que había sido habilitada por el socio.

Ahora, para el domingo 15 de marzo de 2026, Laporta deberá hacer frente, de momento, a un Víctor Font que se ha renovado con la plataforma 'Nosaltres Barça' y que opta de nuevo a ser el motor del cambio, pero también a un exdirectivo como Xavier Vilajoana y a un empresario como Marc Ciria que ha sido muy incisivo en contra de la gestión de Laporta.