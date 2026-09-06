ElPozo Murcia Costa Cálida levanta la Supercopa tras nueve años sin títulos

ElPozo Murcia Costa Cálida levanta la Supercopa de España 2026. - RFEF

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

ElPozo Murcia Costa Cálida conquistó este domingo la Supercopa de España, la séptima de sus vitrinas, tras imponerse (5-4) al Barça en la final del torneo disputada en el Palau Blaugrana, cortando una sequía de más de nueve años sin levantar ningún título.

El equipo murciano, que goleó al Palma en semifinales, venció al conjunto azulgrana para romper su racha de 15 finales consecutivas perdidas ante el conjunto catalán, para recuperar un trofeo que no levantaban desde 2016.

Santa Cruz y Pachu pusieron a los de Josan González 2-0 en los primeros minutos, pero Eric Martel recortó distancias antes del descanso, asistido por el guardameta Didac Plana. Los 'blaugranas' pudieron empatar al filo del descanso, pero el disparo de Mamadou Touré se fue directo al travesaño.

A los dos minutos de la reanudación, Marcel de Mendonca hizo a placer en el segundo palo el 3-1, y cuando restaban 15 minutos de segunda mitad, el Barça llegó a la quinta falta. Aunque fue entonces cuando los de Javi Rodríguez crecieron y empataron con dos goles en cinco minutos de Joao Victor y Adolfo Fernández.

Matheus pudo poner el 3-4, pero apareció de nuevo Marcel para dar aire a su equipo, que se vio contra las cuerdas. Tres minutos de portero-jugador para los catalanes: una oportunidad marrada bajo el larguero y, acto seguido, la sentencia de Gadeia a puerta vacía (5-3). A los 11 segundos del bocinazo Catela hizo, ya sin tiempo de reacción, el 5-4. Así, y desde la Copa del Rey de 2017, ElPozo Murcia Costa Cálida volvía a levantar un trofeo.