Emery: "Mi experiencia con el Barcelona es que cuando están heridos son más temibles"

"El Villarreal tiene admiración y no hace falta que le tengan que premiar para sentirlo"

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, reconoció que el FC Barcelona, su próximo rival este jueves en LaLiga Santander, "cuando están heridos son más temibles", por lo que tratarán de que "no aparezca su mejor versión".

"Venimos de una victoria la temporada pasada, pero las circunstancias son diferentes. Mi experiencia con el Barcelona es que cuando están heridos son más temibles", explicó en la rueda de prensa previa al choque en el Spotify Camp Nou.

El entrenador del 'Submarino Amarillo' mostró su optimismo para volver a ser regulares. "Barcelona es una plaza muy bonita para los que vamos a trabajar y los aficionados. El Barça está recobrando lo que son ellos, si aparece su mejor versión mañana, será muy difícil pararla, trataremos de que no aparezca", destacó.

Para Emery, el duelo se puede afrontar de dos maneras. "La primera, su capacidad de que se ponga de manifiesto y sean partidos de que por más que tengas una buena versión es difícil conseguir algo; y desde ahí afrontar el partido siendo pesimista. O el reto que supone poder sacar toda tu personalidad y estar por encima de las cualidades que puedan tener e ir a por el resultado", admitió.

Un partido en el que aún está por ver si podrá contar con Capoue, Lo Celso y Mojica, del mismo modo que Kiko Femenía, mientras que Foyth, Coquelin y Gerard Moreno siguen de baja. Por contra, la buena noticia es que tanto Manu Trigueros como Alberto Moreno siguen en buena línea de trabajo, por lo que podrían volver a tener algunos minutos.

"Tendremos que estar atentos en los duelos y ganarlos para ir a portería. Tienen a Lewandowski que es un auténtico 'killer'. Tenemos una experiencia contra él la temporada pasada muy buena, que conseguimos aplicarla en el terreno de juego, pero mañana será otro reto importante", destacó.

"XAVI TIENE EL RESPALDO PARA PODER ASENTAR SU PROYECTO"

Preguntado por Xavi Hernández, quien está pasando por uno de sus peores momentos desde que llegó a Barcelona, Emery elogió su trabajo. "Lleva un año y necesitará tiempo para poder asentarlo, pero creo que lo hará y tiene el respaldo para hacerlo. En el fútbol la inmediatez y resultados está muy presente fuera. Él tiene la seguridad interna más allá del ruido del exterior", afirmó.

Ahora, el conjunto 'groguet' buscará los tres puntos para seguir en la pugna por las plazas europeas. "Betis y Real Sociedad los consideramos nuestros rivales para los objetivos, más allá de otros equipos. Sobre todo Athletic Club. La clasificación te va motivando y vas encontrando qué equipos estarán contigo. El Valencia tiene los mismos puntos que nosotros", recordó.

"Los tres equipos de arriba, independientemente de que alguno pueda fallar, como ayer el Atlético, se van posicionando por naturaleza y potencial. Este año lo ha perdido el Sevilla de momento, veremos si es capaz de recuperar. Nos motiva los resultados de ayer y lo que podamos hacer mañana", aseguró.

Finalmente, sobre los premios individuales de Gavi y Lewandowski, no le dio mucho crédito. "Sinceramente no me creo mucho porque he vivido como se dan los votos. Luego hay una parte de marketing que imagino que tendrá mucha incidencia. No llego mucho ahí, alguna vez habré estado reconocido en esos premios, pero lo que más me llena a mí es el reconocimiento profesional que recibo de mucha gente del fútbol de aquí y fuera", indicó.

"Hace poco coincidimos con Ancelotti y mostró admiración por nosotros. Me siento muy reconfortado y reconocido, tanto con un asistente del Austria de Viena o Ancelotti, para mí es lo mejor. El Villarreal tiene la admiración y no hace falta que le tengan que premiar para que sentirlo", concluyó.