La encuesta a pie de urna da como ganador a Joan Laporta con el 66,6% de los votos

El expresidente y candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta tras votar en la jornada electoral del 15 de marzo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La encuesta realizada por la televisión pública de Catalunya (TV3) da como ganador de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona al candidato y expresidente Joan Laporta, que obtendría una mayoría clara gracias al 66,6% por ciento de votos, por el 30,9 por ciento de Víctor Font.

Nada más conocer los resultados, en la zona reservada a su candidatura en el Camp Nou, Laporta y sus compañeros de 'Defensem el Barça' celebraron los resultados a gritos de 'President, president', siendo de ser así escogido de nuevo en las urnas tras ganar en 2003, y mandar hasta 2010, y empezar un nuevo periodo presidencial al ganar los comicios de 2021.

Siempre según dicha encuesta, el otro candidato presidencial, Víctor Font, de 'Nosaltres', obtendría un escaso 30,9 por ciento de los votos y se quedaría lejos de Laporta en una nueva jornada electoral de muy buena participación.

Se trata de un sondeo para TV3, con casi 5.000 socios encuestados a pie de urna. Una encuesta que, además, y sin saber todavía resultados, preguntaba al socio las siguientes cuestiones: ¿A quién ha votado?, ¿cómo debe ser el regreso de Messi? (presidente de honor, jugando o nada), el grado de satisfacción con las obras del Spotify Camp Nou y, por último, ¿se debe imponer el voto telemático?