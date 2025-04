Enrique Cerezo: "Una final contra el Real Madrid sería fantástica, para redimir culpas"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, manifestó este miércoles que una final de la Copa del Rey entre los rojiblancos y el Real Madrid, ya clasificado, "sería fantástica", porque permitiría a los jugadores de Diego Pablo Simeone "redimir culpas".

"Sería una final fantástica. Sería una final para redimir culpas", explicó el presidente rojiblanco en declaraciones a los medios de comunicación en la comparecencia previa a la comida de directivas en la capital española, antes del encuentro que acoge el Metropolitano esta noche.

Cerezo aseguró que se encuentra "de ánimo magníficamente bien" después de la eliminación en los octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en la tanda de penaltis, aunque, como Simeone, ha estado "un poco fastidiado". "La eliminación de la Champions ha sido un palo muy duro, sobre todo por cómo jugamos el partido, por el desenlace tan trágico en contra del Atlético de Madrid", afirmó.

En la misma línea que el técnico rojiblanco, opinó que la entidad colchonera está haciendo muy buena temporada. "Hemos estado clasificados los quintos en el ranking de la Liga de Campeones para pasar, hemos estado en octavos de final. Estamos en la semifinal de la Copa del Rey y todavía tenemos opciones en la Liga. ¿Qué más queremos?", apuntó.

Sobre el encuentro de vuelta de este miércoles, el presidente recordó que empiezan "de cero" después del empate 4-4. "Creo que hoy lo vamos a sacar adelante, porque el equipo está con muchas ganas y quiere pasar la eliminatoria", comentó al mismo tiempo que señaló que en España "el Atlético de Madrid y el Barcelona" son los equipos que mejor juegan.

No obstante, no conseguir la clasificación para la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril en La Cartuja "no implica nada ni en contra ni a favor del técnico" rojiblanco. "Queremos que el técnico esté con nosotros, lleva 13 años y estamos encantados con él. No clasificarnos sería complicarnos en una cosa que creo que podemos sacar adelante", comentó.

Finalmente, Cerezo no se quiso pronunciar acerca de las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor. "Nosotros no tenemos que decir nada. LaLiga tiene un reglamento y es la que tiene que hablar, nosotros no tenemos que decir nada", indicó.

"Si está jugando Dani Olmo es porque tiene que jugar. Ha habido una cautelar que le ha dicho que puede jugar, pues ahora hay que respetarlo. A nosotros nos gusta ver partidos de fútbol con buenos jugadores y Dani Olmo un gran jugador", concluyó.