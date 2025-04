La última bala del Atlético se entromete en el sueño del triplete del Barça

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan este miércoles en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (21.30), un duelo que se presenta igualado tras los recientes precedentes y en el que los rojiblancos quieren quemar su última bala para alzar un título esta temporada mientras que los blaugranas sueñan con poder repetir el triplete logrado con Luis Enrique hace ya 10 años.

El Estadio Riyadh Air Metropolitano será juez para dictar quién se convierte en el segundo finalista del torneo. Con la balanza absolutamente nivelada tras el 4-4 registrado en el vibrante encuentro de ida, ambos conjuntos, que se miden por tercera vez en poco más de un mes, afrontan un duelo decisivo al que llegan en dinámicas totalmente opuestas, con los pupilos de Hansi Flick ligeramente favoritos porque no han perdido en todo lo que va de 2025.

Precisamente la última derrota de los 'culers' llegó ante el Atlético de Madrid, antes de las vacaciones de Navidad, en un partido que los colchoneros remontaron sobre la bocina. Desde entonces 17 victorias y 3 empates para los catalanes. Es por ello que, con esa premisa, plantea Diego Pablo Simeone este encuentro, queriendo volver a ser el verdugo de un Barcelona que encara su tercer partido en menos de una semana.

Los colchoneros ya saben lo que es comenzar el partido golpeando primero, y además por partida doble, en los duelos precedentes; sin embargo, el resultado supo a poco. En el Lluís Companys vieron cómo los de Flick se sobreponían a los tempraneros tantos de Julián Álvarez y Antonie Griezmann para perforar la portería hasta en cuatro ocasiones, aunque Marcos Llorente y Alexander Sorloth ponían las tablas de nuevo. Algo similar ocurrió en el encuentro liguero en el Metropolitano, aunque sin la reacción final de los locales.

Esa dura derrota acabó con las opciones al título de Liga para los rojiblancos, que quedaron apeados de la Liga de Campeones en los octavos, con lo que la Copa del Rey es su única posibilidad realista de hacerse con el título, pero enfrente estará el FC Barcelona, el equipo más en forma en lo que va de año natural.

Los catalanes siguen con tres frentes abiertos --Liga, Copa y 'Champions'-- y con serias opciones de luchar hasta el final por el sueño de volver a conquistar el ansiado triplete. De vencer en el estadio rojiblanco, los 'culers' volverían a llegar a una final copera que no pisan desde la temporada 2020-21, cuando levantaron su 31ª Copa del Rey. Además, en su haber se encuentran las tres victorias consecutivas fuera de casa en los duelos directos entre ambos equipos.

El técnico alemán no podrá contar con los lesionados Dani Olmo, Marc Bernal, Marc-André ter Stegen, Marc Casadó y Andreas Christensen, pero no trastocará sus planes en un once inicial al que podrían regresar Pau Cubarsí y Raphinha y donde Ferran Torres parece haberse asentado. El valenciano suma cuatro goles en los últimos tres partidos blaugranas.

Con la incógnita de la portería resuelta en favor del argentino Juan Musso, las dudas para el técnico argentino están principalmente en la línea defensiva. Con el objetivo de parar a Lamine Yamal, el puesto en el lateral izquierdo está entre César Azpilicueta, Reinildo Mandava y Javi Galán. Aunque la buena noticia para los madrileños se encuentra en que se vacía la enfermería con la recuperación del capitán Koke. Ángel Correa será la única baja por sanción.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Azpilicueta, Giménez, Lenglet, Reinildo; Llorente, De Paul, Barrios, G. Simeone; Griezmann y Julián.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.30/La1 y Movistar+.